Pred približno pol stoletja je vsak povprečen človek živel svojo resničnost. Ne glede na to, kako klavrna je bila, je bila njegova. Edina. Vsak, ki je živel več resničnosti, je bil zaklenjen v zaporu ali v norišnici. Pa danes? Danes skoraj vsak od nas živi v vsaj dveh resničnostih. Prvobitna resničnost je naše življenje, stvarno in otipljivo.

Druga različica resničnosti pa je virtualna. Smo prvi v zgodovini človeštva, ki jo doživljamo. Od težav bežimo v virtualni svet, ki se zdi zelo pristen. Vzamemo ga za svojega in se z njim poenotimo. Ko smo pahnjeni nazaj v stvarnost, se znajdemo na neznanem terenu. Resnično življenje je popolnoma drugačno od tistega na ekranu!

V naši notranjosti pride do razkola. Zmedeni smo, ne ločimo med svetovoma. Neosredinjenost v človeku pa privede do duševnih stisk; od nezaupanja v samega vase do hude depresije. Tudi psihologi so zmedeni, saj se o takih oblikah duševnih težav niso nikoli učili. Ker take težave še pred desetletjem niso obstajale! Tudi lažni zunanji videz je dobil povsem nove razsežnosti. Že od nekdaj se človek trudi ugajati drugim. Naredil bi prav vse, da bi bil videti dobro. Včasih se je družbeni status meril po oblačilih ali čevljih, danes pa smo, jasno, bolj izvirni. Težave je najpametneje skriti, tudi pred sabo. Ob vse bolj brezosebnih odnosih se na srečo nihče ne ozira na sočloveka. Ugled si danes ustvarjamo na spletu, naša podoba je pomembna le tam. In za vsako ceno mora biti popolna. Čeprav je naš želodec lačen in denarnica prazna, so na instagramu naši obroki videti kraljevsko, naša oblačila krojena po najnovejši modi, življenje nasploh pa popolno. Kaj več bi si lahko kdo želel?

Ob vsej tej noriji bi se bilo pametno vprašati, koliko ljudi, po katerih se zgledujemo, izvaja natančno tako prevaro kot mi. Na to ne pomislimo, čeprav so morda objave priljubljenih ljudi na spletu prav toliko resnične kot naše. Logika v virtualni resničnosti nima prav velike vloge; štejeta le popolna slika in lepa globoka misel, čeprav prepisana.

Obstaja mnogo knjig za samopomoč in nešteto modernih ved o zdravem človeku. A nobena ne pripoveduje naše zgodbe. Nihče ne pozna naše resničnosti, kot jo poznamo sami. Že od nekdaj, in to se do danes ni spremenilo, si lahko zares pomagamo le sami. Drugi ljudje nas lahko podpirajo in usmerjajo, pravo zdravljenje pa izvira iz nas samih. Le ozreti se moramo vase in poiskati svoj smisel.