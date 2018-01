Družba nas sili, da težimo k popolnosti, tako zelo, da nam to narekuje življenje. Celo prosti čas poskušamo preživeti »kakovostno« tako, da bo ustrezal navideznemu idealu o prostem času. Trudimo se živeti zdravo, aktivno življenje, z vsemi ohranjati stike in dobre odnose, imeti odlične ocene, lepo vzgojene otroke, vedno pospravljeno hišo, v kateri diši po ljubezni in sreči in brezskrbnosti. Tega pa ne zmoremo in si globoko v sebi tudi ne želimo. Zato na koncu prosto popoldne preživim na telefonu in samo razmišljam o vseh stvareh, ki bi jih morala še narediti. Ne o stvareh, ki si jih želim delati.

Ustavi se za trenutek. Ne obremenjuj se z mnenjem drugih in pomisli – kaj ta trenutek potrebuješ? Nato pa pojdi in izkoristi svoj prosti čas tako, kot si ti želiš, brez slabe vesti. Za vse je še čas, tudi sonce ne bo šlo nikamor – v nasprotnem primeru pa še vedno obstajajo gumijasti škornji in dežnik. Torej, imaš 24 ur. Kako jih boš preživel?