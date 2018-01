InsurePal je z javno prodajo kriptožetonov zbiral sredstva za gradnjo zavarovalniške platforme na tehnologiji veriženja blokov, ki uvaja s patentom zaščiteno inovacijo po metodi socialnega vplivanja. V predprodaji so zbrali 12,6 milijona dolarjev, na dan prodaje žetonov pa v vsega 80 sekundah še preostali znesek do skupne vrednosti 18 milijonov dolarjev.

Le dan pozneje so še 4,5 milijona evrov več zbrali v ekipi OriginTrail, ki razvija rešitev za večjo transparentnost dobavnih verig na osnovi tehnologije veriženja blokov, nato pa je januarski cikel kriptomanije zaokrožil še CargoX. Podjetje je za razvoj pametnega tovornega lista na podlagi tehnologije veriženja blokov v sedmih minutah zbralo sedem milijonov dolarjev, kar bi lahko bilo dovolj za začetek revolucije logistične industrije.

Podobno kot Kickstarter, le da je vse digitalizirano

Če pomislimo, kako so pred leti Slovenci podobno navdušeno pripravljali kampanje množičnega financiranja na Kickstarterju in drug za drugim podirali rekorde v zbranem denarju, ni presenetljivo, da so podjetja uspešna tudi v še sodobnejšem načinu zbiranja kapitala. Le da so zbrane vsote v kriptožetonih potencirane in tako skorajda nepredstavljive. Kaj se dogaja v pičlih nekaj minutah, ko se sprožijo milijonske transakcije? Od kod tolikšno navdušenje in zaupanje kriptovlagateljev, ki imajo vsak dan na izbiro na desetine ICO-kampanj?

»To je rezultat izredno dobro načrtovane globalne kampanje, ki smo jo začeli dobra dva meseca pred tem in prek katere smo ciljno javnost dodobra seznanili z našo idejo, cilji in poslovnim načrtom,« pravi Matjaž Peterman, direktor in soustanovitelj podjetja InsurePal. Koncept pridobivanja zagonskih sredstev prek ICO oziroma prve javne ponudbe kriptožetonov je po njegovem mnenju do neke mere podoben Kickstarterju, le da se sredstva zbirajo v digitalnih valutah, podporniki pa v zameno dobijo kriptožetone. »Pri tem se prispevki posameznikov zelo razlikujejo; tisti, ki so v tem svetu že dlje časa in razpolagajo z več kapitala, vložijo tudi več sto tisoč evrov, medtem ko jih drugi prispevajo le nekaj deset. Veliko je tudi skupin, torej posameznikov, ki se na dan prodaje povežejo in prispevajo skupaj, da bi s tem pridobili moč in hitrost transakcije,« je pojasnil Peterman.