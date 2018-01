Na seji NSK so danes obravnavali položaj kulturnih vsebin na RTV Slovenija. Izhodišče razprave je bila sprememba v večerni programski shemi prvega programa televizije, s katero je po oddaji Odmevi ob 22.30 oddajo o kulturi nadomestila oddaja o športu. Oddaja o kulturi po novem sledi športnim vsebinam.

Število košev, število triol v simfoniji?

Do te spremembe so bili člani nacionalnega sveta za kulturo kritični – predsednica sveta Uršula Cetinski je opozorila, da se je po dostopnih meritvah gledanost oddaje o kulturi, ki je bila premaknjena na kasnejši termin, prepolovila. Tudi član sveta, dirigent Uroš Lajovic, je bil ogorčen. V čustvenem nastopu je dejal, da RTV Slovenija sodeluje v vzgajanju »nacije športnikov«, medtem ko slovenski jezik in kulturo zanemarja. Bizarno se mu zdi, v kakšne podrobnosti se spuščajo prispevki o športu: gledalci in poslušalci izvemo denimo celo za natančno število košev in podaj, ki jih je dosegel posamezen športnik na posamezni tekmi! Umeščenost kulture v program pa »ni pomembna na statistični, temveč na simbolni ravni«, se je zavzel za vrnitev oddaje o kulturi v termin pred športom.

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc, ki je bil s sodelavci vabljen na sejo, je podatek o prepolovitvi gledanosti oddaje zanikal; po meritvah RTVS naj bi bila poslej celo za 9,6 odstotka višja. Ta fenomen je Kadunc razložil s pojasnilom: dokler je kultura neposredno sledila Odmevom, so gledalci ob začetku kulturne oddaje preklopili na druge programe; poslej pa naj bi gledalci ostali na istem programu, nadaljevali z ogledom športa in potem v večjem številu tudi z gledanjem kulture.