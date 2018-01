Olimpijski komite Slovenije se je pred pričetkom olimpijskih iger v Pjongčangu odločil zastavonošo izbrati s pomočjo športne javnosti. Za eno najbolj prestižnih nalog na igrah so kandidirali biatlonec Jakov Fak, hokejist Mitja Robar in tekačica na smučeh Vesna Fabjan. Zmagovalca naj bi določili spletni uporabniki družbenega omrežja facebook, a se je glasovanje izjalovilo, saj je očitno mnoge zmotilo, da je med kandidati na Hrvaškem rojeni Fak.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri OKS, njihovo vodstvo in Združenje športnih zvez z veliko zaskrbljenostjo in ogorčenjem spremlja odzive športne javnosti in nekaterih slovenskih medijev glede kandidature Jakova Faka. »Pravi ljubitelji športa in pozitivno naravnani Slovenci si niti v sanjah nismo predstavljali takšnega števila uničujočih komentarjev kot jih je bil v preteklih dneh deležen biatlonski superšampion. Zaradi vsega tega je športnik, ki bo na olimpijskih igrah v Pjongčangu tekmoval v olimpijskem dresu Slovenije, odstopil od kandidature za nosilca slovenske zastave,« so sporočili pri OKS.

Ob tem so še dopisali, da je Fak športnik od glave do peta, človek z ogromno moralno integriteto, z briljantnimi športnimi uspehi in vzornim obnašanjem na in izven športnih terenov ter zgled za številne mlade športnike. »Fak je tako kot Vesna Fabjan in Mitja Robar z veliko častjo sprejel ponudbo Olimpijskega komiteja Slovenije. Ob tem želimo izrecno poudariti, da v športu nismo nikoli dovolili, da bi se preštevali in ločevali. Šport združuje. Tej ideji bomo na Olimpijskem komiteju Slovenije sledili tudi v prihodnje in Jakovu Faku še naprej nudili vso podporo. Prepričani smo, da je bo deležen od celotne, dobro misleče športne javnosti,« ogorčenja ne skrivajo pri OKS.