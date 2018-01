Kemis – bomba sredi naselja

Polemiki med gospodom Nanutom, direktorjem Kemisa, gospo Dimic, gospodom Draščkom ter gospodom Ogrinom bi se rad pridružil z eno preprosto mislijo. Če bi gospod Nanut živel v bližini Kemisa, (zagotovo) ne bi trosil takih neumnosti, češ da je vse prav in po zakonu. Ne vem, kako bi se počutil in kako bi ga skrbelo za otroke, za zanamce, ki jim puščamo za doto onesnaženje – velikansko onesnaženje in bolezni. Gospod Nanut in gospod Jakin, vrhniški župan, živita precej daleč od Kemisa in ne vesta, kaj pomeni doživeti takšno eksplozijo pred hišnim pragom. To smo doživeli mi, ki moramo živeti ob zaprtih oknih zaradi smradu kompostarne Saubermacher. Mi, pošteni državljani in davkoplačevalci, ki se ne skrivamo po davčnih oazah. Plačujemo in (sklonjeno) živimo v smradu in smeteh. Preden se je »naselil« Kemis na Vrhniki, sem opozarjal občino Vrhnika v pismih bralcev, a zaman. Hvala gospodoma Nanutu in Jakinu za prvovrstni cinizem.