Slovenski reprezentanti in njihovo vodstvo so po nedeljskem večernem treningu v Varaždinu v živo gledali prvi polčas tekme Danska – Nemčija (26:25) in nato odšli v hotel na večerjo, selektor Veselin Vujović pa si je nato ogledal še obračun Španija – Makedonija (31:20). Španci so že pred koncem prvega polčasa vodili za deset golov (15:5), rekordna prednost pa je znašala trinajst (27:14). Junak tekme je bil Barcelonin vratar Gonzalo Perez de Vargas z 18 obrambami in kar 49-odstotno uspešnostjo, makedonski zvezdnik Kiril Lazarov pa si je že sredi prvega polčasa poškodoval stegensk