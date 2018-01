V dvobojih z aktualnimi olimpijskimi prvaki Danci (Rio 2016) je bila za slovenske rokometaše Hrvaška že srečna, saj so jo v zgodovini EP na štirih medsebojnih tekmah edinkrat premagali prav pri južnih sosedih. To je bilo v skupinskem delu na Reki na EP 2000 (28:24), a temnejša plat tega podatka je, da od takrat – v torek bo minilo že kar 18 let – Slovenija na velikih tekmovanjih ni nikoli več premagala Danske. Zadnjo klofuto je dobila prav na OI 2016 v Braziliji, ko so jo Danci povozili s 37:30. Pred dvobojem v Varaždinu je na vprašanje, ali se lahko ponovi razpad sistema iz Ria, selektor Veselin Vujović odgovoril: »Ne morem z ničimer zagotoviti, da se slučajno ne bo. Sposobni smo pokazati od vrhunskih do slabih predstav, še vedno pa skušam odstraniti črne luknje v igri. Ne moremo igrati le s srcem ali le z glavo, ampak z obojim. Danska je med najboljšimi na svetu, vendar jo lahko presenetimo in zmagamo.«

Seveda bi bil morebitni skalp Dancev najlepše darilo tudi za kopico tistih v slovenskem taboru, ki med letošnjim EP praznujejo rojstni dan. Najprej je bil 14. januarja slavljenec kondicijski trener Primož Pori, nato 16. januarja maser Slavko Brezovnik, dan pozneje pa igralec Blaž Blagotinšek. Včeraj je 57 let dopolnil selektor Vujović, danes pa so slavili kar trije: generalni sekretar RZS Goran Cvijič, reprezentančni zdravnik Sašo Đurić in tehnični vodja Jaka Peterlin. Slovenski navijači so množično prišli v Varaždin, le nekaj ur pred današnjima tekmama Nemčija – Češka in Slovenija – Danska je bilo uradno na voljo še 700 vstopnic po cenah od 40 do 70 evrov, nato pa so prireditelji cene spustili (od 30 do 35 evrov) in zagotovili, da je bila dvorana razprodana.

Slovenski navijači so v dvorani pripravili fantastično vzdušje, ki ga je še povečala fantastična predstava Miha Zarabca, ki je v uvodnih 13 minutah dosegel kar pet golov. Na slovensko žalost je na nasprotni strani Trebanjčev učinek storniral desnokrilni igralec Lasse Svan (7 golov v prvem polčasu), kljub temu pa si je ekipa selektorja Vujovića po skupno desetih izenačenjih v prvem delu v 22. minuti priigrala prvo vodstvo (12:11). V zadnjih minutah pred odmorom se je danski selektor Nikolaj Jacobsen odločil za vratarsko menjavo in namesto Jannicka Greena poslal v vrata Niklasa Landina, ki je po prvem polčasu na tekmi proti Španiji zapustil igrišče zaradi prepone, a so današnji zdravniški pregledi pokazali, da gre le za lažjo poškodbo.

Landin, ki je povsem gluh na eno uho in ki je Zarabčev soigralec v Kielu, ni pokazal nič izjemnega, a so njegovi soigralci vseeno imeli v nadaljevanju stalno prednost od gola do treh. Ko je devet minut pred koncem Blaž Janc zadel za minus ena (25:26), je kazalo, da bi Slovenci le lahko prekinili 18-letno sušo uspehov proti Dancem. A v končnici so Skandinavci, pri katerih je izstopal Svan z 11 goli (na SP v Katarju jih je Sloveniji nasul kar 13), dokončno pobegnili.

Blaž Janc je sinoči dosegel pet golov brez zgrešenega strela, navdušen pa je bil nad slovenskimi navijači. »Skoraj vseh šestdeset minut smo lovili Dance, čeprav si niso priigrali občutnejše prednosti, a jih nismo mogli uloviti. V stalnem lovu za njimi smo porabili še več moči in energije, kot bi jo sicer, kajti težko je skoraj celotno tekmo loviti nasprotnika. Glavni razlog za poraz so bile naše tehnične napake, kar so Danci spretno kaznovali in dosegli veliko lahkih golov. Vseeno lahko iz poraza potegnemo veliko pozitivnih stvari,« je ocenil Blaž Janc. Vratar Matevž Skok je zbral 12 obramb, imel pa je 38-odstotno uspešnost: »Glave gor, ne smemo biti žalostni, si karkoli očitati, se zapirati v sobe ali v temo. Ves čas smo bili blizu, uspeha pa so nas stale naše napake, za katere smo bili kaznovani. Igrajo toplo in hladno, so pa zelo pametni. Mogoče bi tudi jaz moral obraniti še pet žog in bi bilo drugače, a sem dal vse od sebe. Španija? To bo bolj podobno šahu kot rokometu, vendar bo Vujović že kaj pogruntal. Za vsakega nasprotnika kaj najde.«

Rokometne iskrice Slovenski srednji zunanji igralec Miha Zarabec je bil izbran v najboljšo sedmerico prvega dela EP. Poleg njega so se v njej znašli še Nemec Uwe Gensheimer (levo krilo), Čeh Ondrej Zdrahala (levi zunanji), Francoz Dika Mem (desni zunanji), Norvežan Kristian Bjornsen (desno krilo) ter Šveda Jesper Nielsen (krožni napadalec) in Mikael Appelgren (vratar). V največjem gostinskem lokalu v dvorani v Varaždinu so zaslutili, da bi lahko z navijači mastno zaslužili. Zato so se danes odločili za neverjetno potezo, ki bo postala stalnica do konca EP – sredi dneva so zamenjali cenik pijač. Dokler se v popoldanskih urah niso začeli zbirati navijači, so imeli enega (primer: pollitrsko točeno pivo je takrat stalo 14 kun oziroma dva evra), nato pa so na mize postavili nove cenike in za pivo je bilo treba odšteti skoraj tri evre (20 kun). Hrvaški selektor Lino Červar si je zaradi incidenta na tekmi proti Belorusiji prislužil 3000 evrov kazni, ki mu jo je izrekla disciplinska komisija EHF. Osem sekund pred koncem so Belorusi pri zaostanku s 23:24 krenili v napad, Červar pa je ob stranski črti prijel nasprotnikovega igralca Arturja Karvackega za desni bok in dres ter ga za trenutek ustavil v zadnjem napadu za morebiten remi. Medtem ko hrvaški mediji kritizirajo predstave svoje reprezentance in slab obisk proti Belorusiji v Zagrebu (le 9000 gledalcev v Areni z zmogljivostjo 15.000), je sol na hrvaške rane dodal še makedonski vratar Borko Ristovski. Član Barcelone je besedno napadel Lina Červarja, ki ga lani še kot selektor Makedonije ni vzel na SP 2017 v Franciji, ker naj bi pomlajeval reprezentanco, zdaj pa že 35-letni Ristovski brani na EP: »Hrvaška ima odlično ekipo, a nima pravega trenerja. Červar je star in ga je povozil čas, saj je že dolgo zunaj vrhunskega rokometa. Ko je treba konkretno govoriti o rokometu, samo stresa fraze. Je populist, snema reklame, se ukvarja s politiko in teka za denarjem. Igra Hrvaške je staromodna, z drugim selektorjem pa bi bila med kandidati za prvaka Evrope.«