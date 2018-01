* Veselin Vujović, selektor Slovenije: »Med celotno tekmo je primanjkovalo moči in kemije znotraj moje ekipe. Skušal sem svoje igralce dvigniti, a mi enostavno ni uspelo. Res je tudi, da smo imeli na nasprotni strani igrišča izjemno močne Dance, ki so dosegli veliko lahkih golov v igri ena na ena. Nam je vedno lažje igrati proti telesno močnim igralcem, kot sta Francija ali Hrvaška, manj nam ustrezajo te hitre izbrane vrste, kot je denimo Danska.«

* Vid Kavtičnik, reprezentant Slovenije: »Delali smo neumne napake. Dolge danske žoge na krilo so bile za nas usodne že v Rio de Janeiru, pokončale pa so nas tudi v Varaždinu. Morda bi morali zaigrati bolj tvegano, a nimamo si česa očitati, saj smo se med celotno tekmo borili in skušali ujeti tekmece, a se naša namera ni posrečila.«

* Marko Bezjak, reprezentant Slovenije: »Težka tekma, a tako smo tudi pričakovali. Bili smo vseskozi za danskimi petami in v igri za zmago, navkljub trudu pa nismo uspeli preobrniti tekme v našo korist. V prelomnih trenutkih dvoboja smo enostavno naredili preveč napak.«

* Matevž Skok, reprezentant Slovenije: »Nismo odigrali veliko tekem na tem EP, a vse so bile živčne. Uvodne tekme v Zagrebu so nas preveč izpraznile. Pred današnjo tekmo smo vedeli, da bodo Danci kaznovali vsako našo napako, kar so tudi storili. Vseskozi smo bili v tekmi, a olimpijskim prvakom, ki igrajo zelo pametno in v močnih evropskih klubih, enostavno nismo bili kos v celoti. Tekma z njimi je dobra šola za naprej.«