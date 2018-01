Hrvati in Norvežani so se z zmagama in štirimi točkami na lestvici izenačili s Švedi in Francozi, ki bodo med seboj odločili, kdo bo po prvem krogu drugega dela prevzel vodstvo na lestvici.

Vse bolj jasno je, da Hrvaška, ki vnovič ni mogla računati na Domagoja Duvnjaka, na domačem igrišču ni več absolutni favorit za kolajno. Po porazu s Švedsko v predtekmovanju (31:35), so imeli Hrvati obilo dela tudi z Belorusi, na koncu pa so vendarle prišli do tesne zmage. A še pol minute pred koncem so imeli Belorusi napad za izenačenje. S po petimi goli sta bila v hrvaški reprezentanci najučinkovitejša Luka Stepančić in Marko Mamić.

Zanimivo je tudi, da tekma v Zagrebu ni bila razprodana, saj si je tekmo v Areni, ki sprejme 15.000 gledalcev, ogledalo "le" 10.000 ljudi.

Norvežanom sta zmago zagotovila predvsem mladi igralec Paris St. Germaina Sander Sagosen in rokometaš nemškega Wetzlarja Kristjan Björnsen, ki sta zadela po osemkrat in dosegla polovico norveških golov. Za Srbijo sta po petkrat zadela Žarko Sešum in Bojan Beljanski. Odločitev o zmagovalcu je padla v uvodu drugega dela, ko je Srbija povedla z 18:18, nato pa so Skandinavci dosegli pet golov zaporedoma in prednost nadzorovali do konca.

Po današnjem porazu je Srbija takorekoč že brez možnosti za napredovanje.

Slovenija drugi del EP nadaljuje v Varaždinu, že v petek pa jo čaka obračun z olimpijskimi prvaki Danci.