Zatrdila je, da nikoli ni bila žrtev spolnega nadlegovanja. Samo pomislimo – v šestdesetih letih je veljala za ultimativni seks simbol. »Všeč mi je bilo, če mi je moški rekel, da sem lepa ali da imam lepo zadnjico. Taki komplimenti so lepi,« je zatrdila 83-letna igralka. Res pa je tudi, da je kariero končala leta 1973, ko je bila na vrhuncu slave, in se nato umaknila v samoto med živali. Še vedno trdi, da jo je slava presenetila in ogrozila njeno življenje, saj je ni mogla nadzorovati in jo je oddaljila od njenega človeškega bistva. Še posebno to, da je bilo njeno ljubezensko življenje popolnoma javno. Veliko pozneje je v avtobiografiji zapisala, da je dala svojo mladost in lepoto moškim, zdaj pa daje svojo modrost živalim.

Bardotova je znana po izjavah, ki razburjajo javnost. Razglasila se je denimo za podpornico desničarske Nacionalne fronte, da bi preprečila »islamizacijo francoske kulture«. Sodišče jo je že trikrat kaznovalo z denarno kaznijo zaradi sovražnega govora, usmerjenega proti muslimanom.