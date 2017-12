Svetle zgodbe leta 2017: leto opolnomočenih žensk in iskanja nove preteklosti

Resda je bilo to leto, v katerem je postal ameriški predsednik Donald Trump, a tudi leto, ko so ženske sveta vstale proti mizoginiji, kulturno pogojenemu sovraštvu do žensk, sovraštvu zaradi tega, ker so ženske, katerega pomemben zagovornik je prav Trump. Januarski pohod žensk, le dan po njegovi inavguraciji, je s petimi milijoni sodelujočih postal največji protest vseh časov.