Izkazalo se je, da je v njej preveč železa, kar po zagotovilih UKC Ljubljana nima vpliva na zdravje. Vse kaže, da bodo morali menjati cevi v tej stavbi.

Bolnikom so sprva naročili, naj celo za umivanje zob uporabljajo ustekleničeno vodo, a so ta ukrep preklicali. Presežno železo se namreč izloči z blatom, so pojasnili. V prihodnjih dneh bodo na kritičnih mestih namestili filtre.

V UKC Ljubljana razmišljajo tudi o menjavi rjavečih cevi, ki so obarvale vodo, kar pa bo zahtevna naloga. »To terja dobro načrtovano in usklajeno delo. Vsak poseg v drobovje zidov bo temeljito posegel v ustaljeni tok in delo klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo,« so dodali.

Klinika ORL je začela po dobrem desetletju gradnje v novih prostorih polno delovati leta 2011. Gradil jo je SCT, ki je pozneje propadel. Težave z vodovodom so se pojavljale tudi v nekaterih drugih novogradnjah v zdravstvu iz tistega obdobja, še posebno velike so bile na ljubljanskem Onkološkem inštitutu. Tudi tega je gradil SCT, vodovod pa so morali menjati, kar je stalo 5,7 milijona evrov z DDV. Za 2,1 milijona evrov bančnih garancij, ki so ostale po dogovarjanju s SCT o odpravi napak in njegovem poznejšem stečaju, ni pokrilo niti polovice stroškov sanacije vodovoda.