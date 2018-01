»Dovolj je bilo za danes,« se je iz ust starejše ženske, ki se je obotavljala pri vnovičnem odpiranju vrat hiše v središču Rateč, slišalo danes popoldne, ko sta na pragu ponovno stala policista in zbirala dodatne informacije o dopoldanskem dogajanju med štirimi stenami.

Policijska vozila in reševalci so hišo obkrožali že dopoldne, ko naj bi se v njej sprla oče in sin, spor pa naj bi se končal s sinovim obračunom z nožem, s katerim naj bi ranil očeta. Tega so, povedo domačini, najprej obiskali gorski reševalci, ki so mu pomagali do prihoda rešilnega vozila, s katerim naj bi ga odpeljali v jeseniško bolnišnico.

Ponovno naj bi se umaknil v samoto Uradnih podatkov o dogajanju v Ratečah ni veliko. Kot so zapisali v PU Kranj, so kranjskogorski policisti po prijavi osebe posredovali v zasebnem prostoru. »Prijavljeno je bilo nasilno dejanje in povzročitev telesnih poškodb. Po prvih podatkih sta bili pri dogodku udeleženi dve osebi, eno od njiju so s kraja dejanja odpeljali v zdravstveno ustanovo,« je sporočil Bojan Kos, predstavnik PU Kranj za odnose z javnostjo. »Kriminalisti vodijo preiskavo v smeri kaznivega dejanja, v povezavi z dogodkom pa že obravnavajo eno osebo,« je dodal. Več podrobnosti naj bi sporočili šele v prihodnjih dneh. Domačini, pretreseni zaradi dogodkov, so povedali, da so družino dobro poznali. »Niso bili prav družabni, držali so se bolj sami zase. Iz hiše se je večkrat slišalo vpitje,« je dejala ena od vaščank. »Tudi policija v tisti hiši ni bila prvič. Posredovala je že večkrat.« Mladenič, za katerega domačini pravijo, da je ravno dopolnil polnoletnost, je bil bolj mirne in tihe narave. »V osnovni šoli se je držal domače vasi, potem pa je šel v šolo v sosednjo Avstrijo. Sprva naj bi mu šlo zelo dobro. Imeli smo občutek, da se je v Celovcu, velikem mestu, končno razživel,« pojasnjuje ena od bližnjih prebivalk. »V zadnjem času pa smo ga pogosto videvali postopati po vasi, posedati po klopcah in podobno. Vedno je imel sklonjeno glavo in na ušesih tiste velike slušalke, kot da se sveta okoli sebe sploh ne bi zavedal. Tudi z domačini ni kaj dosti govoril.« Zašel naj bi v slabo družbo, v kateri naj bi bile tudi prepovedane droge, zaradi česar naj bi ga poleti prepeljali celo v bolnišnico.