Zaradi suma uboja znanca 30-letnik v pripor

Policisti so v nedeljo prejeli obvestilo, da svojci že nekaj dni pogrešajo 57-letnega sorodnika iz okolice Ivančne Gorice. Na domu pogrešanega so policisti našli njegovo truplo. Nato so prijeli 30-letnika, ki ga sumijo uboja. V torek so ga tudi privedli k preiskovalnemu sodniku v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor.