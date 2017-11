Elvis Ramadani bo moral zaradi nasilnega pohoda po šempetrskem urgentnem centru in oddelku za intenzivno nego osem mesecev presedeti v zaporu. Tako je danes odločil novogoriški okrajni sodnik Jernej Kovše in v obrazložitvi sodbe izpostavil predvsem strah, ki ga je obdolženi pognal v kosti medicinskim sestram, tehnikom in zdravnikom, ko je z nožem in grožnjami s smrtjo zahteval, naj mu povedo, kje je njegov prijatelj.

Od njih je zahteval tudi, naj ga pozdravijo. »Kljub njihovemu zavedanju, da morajo pomagati bolnikom, so se zaposleni v nagonu po samoohranitvi skrili ali zbežali, paciente pa pustili na milost in nemilost osumljenemu,« je njihovo stisko poudaril sodnik. Ker se njegov nasilni izpad ni zgodil kjerkoli, temveč na najzahtevnejšem bolnišničnem oddelku, in ker dosedanja kazenska evidenca še zdaleč ni brez madeža, se je odločil za zaporno kazen. Na pravnomočnost sodbe bo Ramadani lahko počakal na prostosti. Sodnik mu je namreč danes odpravil pripor, saj je upošteval njegova opravičila oškodovanim in obljubo, da česa takšnega ne bo več ponovil.

Tožilka zahtevala še nekoliko višjo kazen Tožilka je za obdolženega zahtevala nekoliko višjo, 10-mesečno zaporno kazen, saj gre za specialnega povratnika z več pravnomočno dosojenimi kaznivimi dejanji nasilništva, tatvin in ropov. Zagovornica obdolženega je na drugi strani poskušala sodišče prepričati, da očitki o tem, da je obdolženi z nasilnim vedenjem oškodovance spravljal v podrejeni položaj, niso dovolj utemeljeno dokazani. Prepričana je bila tudi, da se medicinske sestre niso poskrile zaradi neposrednega strahu pred obdolženim, saj z njim sploh niso imele neposrednega stika, temveč zaradi strahu pred neznanim. Sodnik njenim besedam ni sledil. »Nobenega dvoma ni, da jih je z grožnjami in neposrednim napadom na življenje in telo spravil v podrejeni položaj. Ni bistveno, kaj je on sam s temi besedami mislil, bistveno je, kako so oškodovanci to doživljali,« je izpostavil.