»Dogajanja se ne spomnim dobro in ne v celoti. Lahko pa rečem, da sem z nožem povzročil tiste poškodbe,« je 21-letni Ljubljančan Stefan Cakić, ki je zjutraj 18. junija lani v stanovanju na Trubarjevi cesti ubil znanega slovenskega igralca Gašperja Tiča, dejal sodniku Cirilu Keršmancu, potem ko je predenj stopil s počasnimi koraki. Hojo so mu oteževale lisice na nogah, ki mu jih pravosodna policista v nasprotju s tistimi na roki med današnjim predobravnavnim narokom iz varnostnih razlogov nista snela.

Cakić je najprej izrekel sožalje svojcem pokojnega igralca in dodal, da nesrečni dogodek globoko obžaluje. Krivde po obtožnici ni priznal. Kot je pojasnil, zato, ker mu je odvetnik Gorazd Fišer razložil, da je uboj naklepno kaznivo dejanje. »Nisem mu želel smrti,« je dejal Cakić in pred tem pojasnil, da je Tiča zelo cenil in ga spoštoval, čeprav se nista poznala zelo dolgo. Če bi lahko, bi Cakić čas zavrtel nazaj in ravnal drugače, tako pa meni, da ga bo uboj spremljal vse življenje.

Višja ljubljanska tožilka Tamara Gregorčič je danes na kratko predstavila obtožnico in pojasnila, zakaj Cakiću očita uboj v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Obtoženi je bil v času uboja pod vplivom alkohola in kokaina, na njegovo zmanjšano prištevnost pa so vplivali tudi njegovo naivno razmišljanje, infantilnost in odnos do žrtve. Izvedenec psihiatrične stroke je namreč v preiskavi ugotovil, da ima Cakić nekakšno odvisnost od odnosov z ljudmi, ki jih dojema kot pomembne in močne osebe.

Prebodel mu je pljuča in vranico Kratka predstavitev tožilskih očitkov zoper Stefana Cakića je potrdila naše neuradne informacije, o katerih smo pisali v dnevih po uboju. Tožilka Tamara Gregorčič je iz obtožnice prebrala, da je Cakić Gašperju Tiču vzel življenje z nožem s 33 centimetrov dolgim rezilom. Vbodov in obrambnih ran na Tiču je bilo skupno kar 17. Med drugim je obtoženi svoji žrtvi prebodel levo pljučno krilo in vranico, zaradi hudih poškodb pa je Tič umrl v svojem stanovanju, kjer je do incidenta tudi prišlo. O naravi spora (po naših informacijah naj bi šlo za spor intimne narave) tožilka v predstavitvi obtožnice ni spregovorila. Prav tako ni povedala, kakšno kazen bi zahtevala za Cakića, če bi ta krivdo priznal. To niti ni bilo potrebno, saj je dala obramba takoj vedeti, da krivde po obtožnici ne priznava. Vsi vpleteni so na današnjem predobravnavnem naroku sodišču predlagali, da se glavna obravnava zapre za javnost. Tožilka Gregorčičeva in pooblaščenci Tičeve žene in dveh sinov predvsem zaradi varovanja zasebnosti pokojnega in svojcev, zaprto sojenje pa želi tudi obramba. Sodnik Ciril Keršmanc je pojasnil, da bo o morebitni izključitvi javnosti na glavni obravnavi odločil naknadno, za odprt predobravnavni narok pa danes ni videl nikakršnih ovir.

Obramba želi rekonstrukcijo zločina in meri na neprištevnost Cakiću grozi od pet do petnajst let zapora, zaradi bistveno zmanjšane prištevnosti pa je vsaj teoretično lahko kaznovan mileje. Toda obramba si bo očitno prizadevala dokazati, da je bil Cakić morda celo neprišteven. Odvetnik Fišer je med nizanjem dokaznih predlogov danes predlagal tudi rekonstrukcijo dogajanja v Tičevem stanovanju, s katerim bi rad razčistil časovni tok dogajanja. Tožilstvo je namreč prepričano, da je Cakićev obračun s Tičem trajal več minut, izvedenec psihiatrične stroke pa je v zaslišanju v preiskavi pojasnil, da če je uboj trajal več kot le nekaj sekund, vztraja pri oceni, da je bil obtoženi tedaj le bistveno zmanjšano prišteven. Obramba si tudi prizadeva, da bi iz kazenskega spisa izločili uradne zaznamke policije o zaslišanjih vseh prič, ki so bile pozneje zaslišane še v sodni preiskavi. Fišer si želi, da bi sodišče upoštevalo le njihovo zaslišanje pred preiskovalnim sodnikom, ki ima tudi večjo dokazno vrednost. Sklepati je mogoče, da se pri nekaterih zaslišanih pričevanje pred policisti in preiskovalnim sodnikom razlikuje, saj sicer zahteva za izločitev uradnih zaznamkov ne bi bila smiselna. Tožilka Gregorčičeva je predlogom obrambe nasprotovala in dejala, da je tudi rekonstrukcija uboja povsem nepotrebna, saj je njegova dinamika glede na dokaze v spisu povsem jasna.