Mirna in spokojna je bila na božično jutro Rumanja vas, zaselek s približno 26o prebivalci na desnem bregu Krke v občini Straža le nekaj kilometrov od središča Novega mesta. Lepo urejene so hiše na obeh straneh ceste, za njimi travniki in njive. Bolj na začetku vasi stoji morda najbolj urejena. In prav nič ni na prvi pogled kazalo na to, da se je dan prej, se pravi na božični večer, tam pripetila strahotna družinska tragedija.

Zabodel naj bi jo

Dopoldne so vaščani mrkih obrazov in brez odvečnih besed hodili proti sosednji Vavti vasi, kjer stoji farna cerkev sv. Jakoba. Maša polnočnica je bila kakopak tudi noč prej ob polnoči, tista zgodnejša pa na božični večer ob 18. uri. In prav te maše se je še zadnjič v svojem življenju udeležila 62-letna Anica P. Ko je prišla od maše, jo je na domu pričakal mož Silvo. Njegovi nameni so bili daleč od božičnih. Prepiru je sledil pregon okoli hiše, po bližnjih travnikih. Na koncu je Silvo storil tisto, kar je očitno nameraval. Anici je vzel življenje. Domnevno z nožem.

Nič ni več kazalo na tragične dogodke prejšnjega dne naslednje sončno božično dopoldne. Na travniku pred hišo so bile vidne sledi rešilnih vozil. Na polici pritličnega okna je za črnim avtom gorela oranžna sveča v spomin na pokojno. Že odrasla hči in sin sta prišla po najnujnejše stvari in se kar se da hitro odpeljala. Skupaj so sicer živeli v tej večdružinski hiši. Razbito steklo velikega okna na zadnji strani hiše in številne črepinje na tleh terase so nakazovale, da se je prepir in divjanje moralo odvijati tudi tam.

Sosedje so bili v glavnem brez besed, brez komentarjev. Tragedija jih je vidno pretresla. »Vem le to, da je bila zvečer pri maši. Ko je prišla domov, jo je očitno pričakal in potem se je zgodilo najhujše,« je povedala ena od njih. Eden od sosedov je dodal, da je storilca morala gnati tudi osamljenost v teh prazničnih dneh. O družinskih podrobnostih iz pietete ni nihče v vasi rekel niti besede.