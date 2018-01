Evropske festivalske nagrade je združenje evropskih festivalov Yourope v sredo podelilo v sklopu največjega evropskega showcase festivala Eurosonic Noorderslag. Med zmagovalce se je v dveh kategorijah zavihtel tudi festival in konferenca Ment, ki od leta 2015 poteka v Ljubljani in ga organizira Kino Šiška. Le dva tedna pred četrto izdajo, ki bo potekala od 31. januarja do 2. februarja, je Ment prejel nagradi za najboljši klubski festival in najboljši manjši festival. »Prejeti nagradi pomenita veliko priznanje in spodbudo za mlad festival, njegovo ekipo, občinstvo, koproducente, partnerje, podpornike, mesto Ljubljana in slovensko glasbeno sceno nasploh,« so sporočili iz CUK Kino Šiška.

Kot najboljši evropski festival pa se je proslavil srbski Exit. Med nominiranci v različnih kategorijah za evropske festivalske nagrade so bili sicer vsi Exitovi festivali, med drugim tudi za največji evropski festival, najboljšega organizatorja ter nagrado Take a Stand za družbeni aktivizem.

Exit nagrado posveča celotni regiji

Ustanovitelj festivala Exit Dušan Kovačević je po podelitvi izjavil: »Zares neverjeten uspeh, da smo po štirih letih ponovno osvojili najpomembnejšo festivalsko nagrado na svetu. In to v kategoriji z največjimi svetovnimi in evropskimi festivali, ki nas s finančnimi zmožnostmi presegajo tudi za več kot desetkrat. Leto ljubezni 2017 je s štirimi festivali, in sicer v Novem Sadu, Umagu, Budvi in Temišvaru, privabilo več kot 350.000 obiskovalcev. To se je zapisalo v festivalsko zgodovino.« Nagrado posvečajo celotni regiji, še naprej pa želijo širiti ljubezen in prijateljstvo. Kovačević je dodal, da je nagrada Exitu prav tako priznanje festivalu Sea Star, ki se mu je po zgolj letu obstoja uspelo z nominacijami v svoji kategoriji pridružiti desetim evropskim festivalom. »Za nami je neverjetno leto, pred nami pa so še večji načrti, ki jih bo zdaj še lažje spremeniti v resničnost,« je dodal.

Evropske festivalske nagrade sicer podeljujejo od leta 2009. Poleg izstopajočih festivalov glede na velikost in vrsto evropske festivalske nagrade osvetljujejo še najboljše nove festivale, najboljše festivalske programe, uspešno aktivacijo blagovnih znamk, inovacije v varnostnih in ekoloških ukrepih ter družbeno odgovorne pristope k organiziranju večjih glasbenih dogodkov. Med letošnjimi dobitniki nagrad so bili tudi festivali Sziget, Roskilde, Pohoda, Down The Rabbit Hole in Goodlive, so še zapisali v Šiški.