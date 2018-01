Ledni mojster Miro Rismondo, avtor projekta Ledena dežela, se je v Harbin odpravil z ekipo slovenskih mojstrov, Bogdanom Jeričem, Robertom Jenkolom in Juretom Pogačnikom. Tekmovali so v dveh kategorijah: ledene in snežene skulpture.

Izdelali so dve ledeni skulpturi, Kristalna vrata v neskončnost in Rojstvo krogel. Še večji uspeh so dosegli v izdelovanju snežene skulpture. S skulpturo Rojstvo Kresnika so v močni konkurenci osvojili tretje mesto. »V tekmovanju sneženih skulptur se je pomerilo več kot 30 ekip iz vsega sveta, prvo mesto je zasedla ruska ekipa s skulpturo Selfie, na drugo mesto se je uvrstila Mongolija in na tretje naša ekipa.

To so bili najbolj naporni dnevi na tem festivalu. Skulptura Rojstvo Kresnika je tehnično nastajala celo leto. Temeljila je na tehniki čipke,« je povedal Miro Rismondo.