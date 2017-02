V treh dneh je na letošnjem Mentu nastopilo več kot šestdeset zasedb (izbranih izmed tisoč tristo prijav) in gostovalo več kot petdeset govorcev iz triindvajsetih evropskih držav in iz ZDA. Ljubljanska klubska infrastruktura, predvsem AKC Metelkova mesto, pa tudi CUK Kino Šiška, Stara mestna elektrarna in kavarna Pritličje, se je izkazala kot nalašč za tovrstne dogodke, četudi jo je zadnji dan zagodel dež in so prostori na Metelkovi komaj dohajali število udeležencev.

Žanrsko široko

Prevladoval je rock, izpostavimo lahko Ruse Spasibo in The Jack Wood, Norvežane Sauropod, Čehe Please the Trees, Belgijce Raketkanon, a je program vključeval tudi druge žanre, s čimer se je izkazal kot dovolj širok za krojenje po posameznikovi meri. Izbirali smo med kantavtorji, improvizirano glasbo in hipsterskim posthiphopom, bizarnim trendom, ki ne vključuje le domačinov Matter, temveč tudi estonski fenomen Tommy Cash. Lovorike za elektronski program so si prislužili domači izvajalci: založba Kamizdat, ki se specializira za snovanje elektronskih krajin in eksperimentov, kakor tudi ritem sekcija s Primorskega, zbrana v nedavno izdani zgoščenki Giro.

Ment povezuje glasbene akterje z namenom, da prek mreženja delijo izkušnje, navežejo stike, pridobijo nova izkustva in končno tudi ekonomsko korist. Platforma je v preteklem letu omogočila dvanajstim slovenskim izvajalcem nastope na tujih glasbenih prizoriščih in festivalih. Z dogodki, kot je Ment, se domača glasbena scena na novo definira znotraj spremenjenih družbenih razmer, ki sta jih zaznamovala razpad jugoslovanskega trga in globalni preobrat znotraj glasbene industrije, ki je s popularizacijo spleta spremenil pravila igre.