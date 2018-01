Ko je Darwin Davis predvsem v lanski sezoni v dresu Rogaške prikazoval odlične predstave in bil med najbolj zasluženimi, da so se Slatinčani drugič v klubski zgodovini prebili v veliki finale državnega prvenstva, v katerem so morali priznati premoč Olimpiji, je bilo jasno, da je njegov odhod neizbežen. Komaj 178 centimetrov visok organizator igre je poleti zasluženo naredil korak naprej in prešel v kakovostnejše okolje, saj je okrepil nemškega prvoligaša Gießen 46ers. V moštvu Rogaške pa je ob njegovem odhodu nastala vrzel, za katero se je zdelo, da jo bo klub težko zapolnil z enakovredno kakovostnim košarkarjem. A kot kaže, je vodstvu in trenerju Damjanu Novakoviću to vseeno uspelo. Rashun Davis namreč že celotno sezono prikazuje dobre predstave, posebej pa je zablestel v 13. krogu, ko je za zmago proti Hopsom dosegel 31 točk in strelskemu izkupičku dodal še šest asistenc ter pristal pri statističnem indeksu 33 in si s tem zagotovil naziv Dnevnikovega igralca kroga.

Rashun Davis, ki je, zanimivo, le dva centimetra višji od Darwina Davisa, je onkraj Atlantika obiskoval univerzo Radford, kjer je tudi diplomiral. Pot ga je nato zanesla na staro celino, kjer je lani nastopal za slovaški MBK Lučenec, letos pa se odlično znašel v novem okolju v Rogaški Slatini. Davis je trenutno prvi strelec moštva trenerja Damjana Novakovića, saj povprečno na tekmo doseže po 14,6 točke, s 4,5 asistence na obračun pa je tudi prvi asistent Rogaške, ki si na lestvici deli drugo mesto z Olimpijo.

Drugo mesto v tokratnem izboru je pripadlo Juretu Besediću, ki je k zmagi Heliosa proti Krki prispeval 23 točk in pet skokov. Na tretjem je pristal Jordan Morgan (zmaga Olimpije proti Zlatorogu, 19 točk), četrtem Ramo Rizvić (poraz Šenčurja proti Primorski, 25 točk) in petem Shawn King (zmaga Primorske proti Šenčurju, 12 točk in 11 skokov).