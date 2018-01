Potem ko je Zoran Martić zmagovito začel svojo trenersko zgodbo pri košarkarski Petrol Olimpiji, saj je v sredo v Fibini ligi prvakov na kolena spravil nemški Bayreuth, želi v podobnem slogu nadaljevati tudi v ligi ABA. Ljubljančani so v jadranskem tekmovanju sredi negativnega niza, saj so na zadnjih petih tekmah prav tolikokrat klonili. Trend bodo poskušali obrniti v 16. krogu, ko danes ob 21. uri gostujejo v Baru pri Mornarju.

Eden od dveh črnogorskih predstavnikov v jadranskem tekmovanju je na prvi medsebojni tekmi srečno odnesel zmago iz Tivolija, saj je v zadnji sekundi z zvokom sirene tekmo odločil Nemanja Vranješ, ki je zadel trojko od table. Prav zmaga proti zmajem je Mornarju dvignila samozavest, saj jih je po njej zbral še šest, klonil pa »le« štirikrat in tako trenutno sam zaseda četrto mesto na lestvici, ki na koncu rednega dela zagotavlja mesto v polfinalu. V moštvu trenerja Mihaila Pavićevića izstopa predvsem Američan Derek Needeham, ki je s povprečjem 17,4 točke na tekmo tretji strelec lige ABA, pomembni vlogi pa igrata še Brandis Raley - Ross in Uroš Luković.

Čeprav bo Zoran Martić še potreboval nekaj časa, da dodobra spozna moštvo, bo to z vsakim dnem z njim bolj usklajeno. Ideja o agresivnejši obrambi in skoku je padla na plodna tla že na prvi tekmi proti Bayreuthu, a bo hitro jasno, ali je bila to le posledica trenerske menjave in trenutne želje igralcev po dokazovanju novemu strategu ali pa bo od sedaj naprej stalnica. V vsakem primeru zmaji na parketu ne bodo več ves čas iskali možnosti za protinapad in hitro igro, kot je želel Gašper Okorn, temveč bodo bolj organizirani, saj je to filozofija Zorana Martića. »Mornar je neugodna zasedba, saj premore kombinacijo dobrih strelcev od daleč in visokega ter močnega centra Lukovića. Naša želja je, da pokažemo več stabilnosti v obrambi in večjo agresivnost v skoku na obeh straneh,« še naprej poudarja strateg ljubljanskega moštva.

Liga ABA, 16. krog, danes ob 19. uri: Mega Bemax – Budućnost, ob 21. uri: Mornar – Olimpija, jutri ob 15. uri: Cibona – MZT, ob 17. uri: Igokea – Partizan, ob 19. uri: Crvena zvezda – Cedevita, ponedeljek ob 21. uri: Zadar – FMP.