Trener Špancev Pablo Laso je tako kot že nekajkrat v zadnjem času začel s petorko brez Luke Dončića. Real Madrid si je kljub odsotnosti slovenskega mojstra, ki je prvič vstopil enajst sekund pred koncem uvodne četrtine, priigral udobno vodstvo (17:26). Igro sta vodila Trey Thompkins in nova pridobitev Reala pod obročem Walter Tavares. Na drugi strani se ni pretirano razigral vodilni strelec lige Aleksej Šved, ki je do prvega odmora zbral sedem točk.

Z vstopom Dončića v nadaljevanju se je še dvignila raven igre v napadu, pri čemer je ruska ekipa zaostajala celo za 23 točk. Šved je dodal le tri točke, ob tem zgrešil kar tri proste mete od skupno štirih v tem obdobju; Španci pa so igrali zelo raznoliko: osem igralcev se je vpisalo med strelce, pri čemer ni noben presegel dvomestne številke. Na odmor so gostje odšli z visokimi 20 točkami naskoka.

Real Madrid brez težav obranil prednost iz prvega polčasa

Vnovič se je lahko dobro odpočil Dončić, ki je ponovno vstopil dobro minuto pred koncem tretjega dela, saj so soigralci odlično ohranjali prednost iz prvega polčasa. Khimki je sicer v uvodnih minutah nadaljevanja zmanjšal prednost, vendar so Madridčani znova ujeli ritem slabi dve minuti pred koncem (44:67) in izenačili najvišjo prednost dotedanjega poteka tekme. Španski napad se je v tem delu sicer nekoliko ustavil, a je po drugi strani zelo dobro delovala obramba.

Razigrani Aleksej Šved (23 točk) v zadnjih desetih minutah ni zmogel sam preobrniti poteka srečanja, sploh ob izjemno slabem odstotku zadetih prostih metov njegove ekipe (8/16, 50%). Real Madrid je bil v tem pogledu 75-odstoten (21/28).

Rusi so v zadnji četrtini na trenutke odigrali zelo grobo, kar so sodniki znali kaznovati, nemočni domači trener Georgios Bartzokas pa je bil vse bolj živčen. Prednost španske ekipe se je povišala na 25 točk, še slabi dve minuti pred koncem je semafor namreč kazal visokih 91:66, igralci Khimkija pa so do konca nato vendarle nekoliko omilili poraz (78:95).