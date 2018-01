Tudi po menjavi trenerja košarkarska Olimpija v ligi ABA ne najde poti iz krize. V 16. krogu je visoko izgubila na gostovanju pri Mornarju, kar je bil njen šesti zaporedni poraz v jadranskem tekmovanju, ob tem pa jo v naslednjih dveh krogih čakata še obračuna proti Budućnosti in Cedeviti. Sreča za zmaje je, da je letos skopski MZT v obupni formi, čeprav je resda danes na kolena spravil Cibono. Kljub temu ima Olimpija pred makedonskim moštvom, ki je na zadnjem mestu, šest krogov pred koncem dve zmagi prednosti in lažji razpored, a tudi še medsebojno tekmo.

Ljubljančani so sicer obračun v Baru začeli odlično, kot v sredo proti Bayreuthu. Žoga je odlično krožila, obramba je bila agresivna, prednost ob koncu prve četrtine pa že enajst točk. Nato je sledil velik padec. »Začetek je bil dober, a me je že v sedmi minuti prve četrtine presenetila situacija, ko so kar trije moji košarkarji zahtevali menjavo zaradi raznih zadev,« je priznal Olimpijin trener Zoran Martič, ki je tako hitro spoznal posledice napornega ritma, v katerem igra slovenski državni prvak. Tri tekme na teden ob nekaterih dolgih potovanjih na igralcih puščajo posledice, zato ti pogosto enostavno ne morejo dohajati ritma nasprotnika. Ob tem je še treba dodati, da so imeli gostitelji zares dober strelski dan, saj so zadeli marsikateri izredno težak met prek nasprotnikovih rok. »Nismo izpolnili glavnega cilja, ki je bil bolj čvrsta obramba ter vsaj izenačen skok,« je še dodal Martič, a je to, kot že omenjeno, v veliki meri posledica preutrujenosti igralcev.

Ob tem dodajmo, da je klub podpisal pogodbo z nadarjenim 18-letnim in 190 centimetrov visokim Ukrajincem Issufom Sanonom, ki je bil s povprečjem 19,3 točke na tekmo drugi strelec preteklega evropskega prvenstva do 18 let.

Preostali izidi 16. kroga: Cibona – MZT 77:92 (19:15, 38:41, 56:71, Žorić 20; Mavra in Stojanovski po 18), Igokea – Partizan, C. zvezda – Cedevita, Mega B. – Budućnost 83:94 (31:23, 49:50, 71:75, Čančar 15; Ivanović 18).