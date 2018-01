Dragić je ob 22 točkah in devetih podajah v statistiko vpisal še pet skokov. Na igrišču je preživel največ časa med košarkarji obeh ekip - 38 minut.

Pri Chicagu se je s 25 točkami izkazal Justin Holiday. Zadel je kar sedem metov za tri točke, biki pa so bili izza črte za tri točke natančni 16-krat iz 39 poskusov. Na osmi zaporedni tekmi so zadeli vsaj deset trojk.

»Nismo dobro komunicirali. Vedeli smo, kakšen načrt imamo za tekmece, morali bi jim otežiti met za tri točke. Toda tega nismo storili,« je po tekmi ocenil Josh Richardson.

Miami v sredo čaka gostovanje v Milwaukeeju, ki bo prvo od petih zaporednih gostujočih tekem za vročico.

nba

Obračun zadnjih finalistov lige NBA je pripadel Golden Statu, ki je Cleveland premagal s 118:109. Po 32 točk sta dosegla LeBron James in Kevin Durant. Bojevniki so niz zmag v gosteh podaljšali na 13, proti Clevelandu so slavili drugič zapored.

Philadelphia je na krilih Joela Embiida s 117:111 ugnala Toronto. Embiid je dosegel 34 točk in 11 skokov. Milwaukee je bil s 104:95 boljši od Washingtona, pri zmagovalni ekipi se je z dvojnim dvojčkom (27 točk, 20 skokov) izkazal Giannis Antetokounmpo. Los Angeles Clippers so s 113:102 slavili proti Houstonu, ki je igral brez prvega zvezdnika Jamesa Hardna. Pri Clippers sta se z 31 oziroma 29 točkami izkazala Lou Williams in Blake Griffin.

Charlotte je s 118:107 premagal Detroit. San Antonio Spurs je moral priznati premoč Atlanti z 99:102. New York je bil s 119:104 boljši od Brooklyna, Memphis pa s 123:114 od Los Angeles Lakers. Oklahoma City je s 95:88 ugnala Sacramento, Indiana pa se je veselila zmage proti Utahu s 109:94.