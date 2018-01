Prestolnica rekreativne drsalce še vedno vabi s tremi drsališči na prostem. Drsališče z drsalnimi potmi v parku Zvezda bo odprto še vsaj do 18. februarja, še nekoliko dlje, predvidoma do 5. marca, bo obratovalo interaktivno drsališče ob glavni železniški postaji. Drsalci še vedno lahko drsajo tudi v tivolskem Lumpi parku, medtem ko je drsanje v dvoranah pod okriljem javnega zavoda Šport Ljubljana rekreativcem na voljo v Zalogu in Tivoliju.

Številni ljubitelji drsanja so se razveselili bogate ponudbe radosti na ledu, ki jo rekreativcem ponuja letošnja zima, nekoliko manj zadovoljni pa so bili nekateri s pogledom na cenik. »Izrazila bi željo, da bi tudi Ljubljana imela brezplačno drsališče (ali več), kjer bi lahko drsali vsi,« je denimo na občinskem portalu Pobude meščanov zapisala Ljubljančanka in kot primer dobre prakse navedla drsališča v Domžalah, Kamniku in Kopru. Drsališči v Kamniku in Domžalah sta namreč brezplačni, v Kopru vstop na drsališče stane en evro. Drsanje na prostem v Ljubljani medtem stane do osem evrov.

V javnem zavodu Turizem Ljubljana so v odgovoru med drugim zapisali, da bi bilo zagotavljanje kakovostnih vsebin ter ureditev in vzdrževanje drsališča na prostem, če bi se tega lotili sami, prevelik strošek za mesto. Podobno menijo tudi v javnem zavodu Šport Ljubljana. »O pokritem drsališču na prostem na zemljišču v Tivoliju, ki je v našem upravljanju, smo razmišljali, vendar smo se odločili, da gremo v razpis za oddajo ploščadi predvsem zato, ker smo iskali nekoga, ki bo poskrbel za dogajanje v zimski in letni sezoni,« so zapisali v Športu Ljubljana.

Na ploščadi tako zdaj deluje Lumpi park, ki pozimi uredi tudi drsališče, pred tem je tam drsališče postavljalo podjetje Lucky Luka. Ob tem so v Športu Ljubljana pojasnili, da so takšno odločitev sprejeli predvsem zaradi tehničnih in ekonomskih razlogov: »Za javni zavod, ki zagotavlja rekreacijo širši populaciji po dostopnih cenah, bi bila investicija v postavitev drsališča na prostem ekonomsko neupravičena, če želimo obdržati cene na tako nizki ravni.« Drsanje v dvoranah Zalog in Tivoli namreč stane le dva evra, med počitnicami pa za otroke zgolj en evro. žir