Ljubitelji drsanja lahko v prestolnici letos izbirajo med zdaj že tradicionalnimi lokacijami: za rekreativno drsanje so na voljo termini v dvoranah Tivoli in Zalog, medtem ko je drsanje na prostem mogoče v parku Lumpi pod tivolsko dvorano. Velikemu drsališču v mestnem središču po vzoru preteklih let, ko so drsalno ploskev pripravili na primer na Kongresnem trgu ali na Trgu republike, za zdaj sicer bolj slabo kaže, a na ljubljanski mestni občini zagotavljajo, da zamisli še niso čisto opustili.

V Tivoliju dve drsališči V dvorani v Zalogu lahko rekreativci drsajo le ob koncih tedna, v javnem zavodu Šport Ljubljana pa so v Hali Tivoli, kjer svojo formo na ledu sicer pilijo predvsem ljubljanski hokejisti, za rekreativne drsalce zagotovili tudi nekaj dodatnih terminov. Rekreativna sezona drsanja se je začela že oktobra, drsalci pa so se na ledu lahko zavrteli ob četrtkih in sobotah, od začetka tega meseca pa drsajo tudi ob nedeljah od 10. ure do 11.30 ter od 17. ure do 18.30. V soboto dopoldne je otroška matineja z brezplačno animacijo in učenjem drsanja za otroke. Pri Hali Tivoli je decembra vrata odprl tudi park Lumpi, kjer lahko obiskovalci namesto v dvorani drsajo na prostem. V športno-zabaviščnem parku je obiskovalcem na voljo dobrih 800 kvadratnih metrov velika pokrita drsalna ploskev, z osnovnim drsališčem pa so povezane tudi ograjene drsalne poti, speljane po parku.