Ko so v parku Zvezda postavili več kot 2000 kvadratnih metrov veliko drsališče z dvema lednima ploskvama in drsalnimi potkami, so napovedali, da bo Ledena fantazija odprta vse do prve januarske nedelje. Takrat se v prestolnici namreč letos tudi uradno zaključi praznovanje veselega decembra, saj ta dan vrata zaprejo tudi gostinske hiške prazničnega sejma.

A jutri ledu z zelenic parka Zvezda še ne bodo začeli odstranjevati. Organizatorji so se namreč odločili, da bo drsališče odprto še vsaj do sredine februarja. »Ledena fantazija je z možnostjo drsanja v samem središču Ljubljane in s številnimi dogodki poživila praznično vzdušje v prestolnici. Ker se je zima šele dobro začela, bo temu sledila tudi Ledena fantazija, ki bo tako popestrila celotno zimo v prestolnici,« so sporočili organizatorji in dodali, da so se za podaljšanje obratovanja odločili tudi zaradi dobrega odziva obiskovalcev. Samo v sklopu silvestrovanja je denimo leto 2018 na ledu pričakalo približno 150 drsalcev. Drsališče ob Kongresnem trgu tako ostaja del zimske Ljubljane vse do 18. februarja.

Ker se prav po tem datumu na območju osrednje Slovenije začenjajo enotedenske zimske počitnice, organizatorji ob tem ne izključujejo še enega podaljšanja obratovanja. »Bomo pa seveda podrobno spremljali odzive obiskovalcev v naslednjih tednih in javnost o morebitnem podaljšanju obratovanja med počitnicami pravočasno obvestili,« so pojasnili.