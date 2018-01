Da so igralci v Hollywoodu plačani več kot igralke, ni nič novega. Morda je presenetljiva zgolj razlika med vsotama, novica pa je v javnosti odjeknila tudi v izjemno neprimernem trenutku, ko je ozračje napeto zaradi številnih škandalov s spolnimi napadi in diskriminacijo žensk. Med obtoženci se je znašel tudi Kevin Spacey, zato ga je režiser Ridley Scott izbrisal iz filma Ves denar sveta, ga zamenjal s Christopherjem Plummerjem in bil primoran snemanje razvleči za dodatnih deset dni.

Ukinitev plačnih razlik med spoloma

Scott je sprva za medije dejal, da so igralci dodatne dni snemanja opravili brezplačno, nato pa so v časniku USA Today objavili, da je Wahlberg za deset dni snemanja dobil 1,5 milijona dolarjev, njegova soigralka Michelle Williams pa zgolj tisoč dolarjev. Po izbruhu novice so se v medijih oglasile številne hollywoodske igralke in zahtevale ukinitev plačnih razlik med spoloma, s čimer se strinja tudi Wahlberg, zaradi česar je že napovedal, da bo denar podaril iniciativi Time's Up. V njej so prepričani, da ravno nesorazmerje med močjo moških in žensk na delovnem mestu ustvarja okolje za nadlegovanje žensk.

Nekateri ameriški mediji sicer poročajo, da se je Williamsova prostovoljno odrekla honorarju za dodatna snemanja, Wahlberg, na Forbesovi lestvici najbolje plačan igralec 2017, pa se je očitno dobro pogajal.

Plummer in Williamsova sta bila za svoji vlogi nominirana za zlati globus, film pa govori o ugrabitvi sina milijarderja J Paula Gettyja.