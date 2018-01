Letošnji največji (in še kako resnični) triler, katerega zgodba seše vedno razvija, se je začel 5. oktobra, ko je časnik The New York Times objavil poglobljen članek s podrobnimi opisi neprimernega obnašanja hollywoodskega mogula, ki segajo desetletja nazaj. V glavni vlogi »blesti« 65-letni producent Harvey Weinstein, v stranskih vlogah pa se je znašlo nemalo izvrstnih igralk. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Salma Hayek, Asia Argento, Lena Headey, Daryl Hannah, Mira Sorvino, Lupita Nyong, Cara Delevigne, Rose McGowan predstavljajo zgolj peščico od več kot 80 žensk, ki Weinsteina obtožujejo neprimernih spolnih stikov: nekatere je silil k masaži, druge so ga morale gledati golega, pa kako se prha, ga oralno zadovoljiti, številnih se je neprimerno dotikal, več jih trdi, da jih je posilil. Salmi Hayek, ki ga je pred tedni označila za pošast, naj bi celo grozil s smrtjo. V zameno za spolne usluge jim je obljubil pomoč pri zagonu (filmskih) karier. Razlog, zakaj so tako dolgo molčale, je pri večini isti – Weinstein je vodil Hollywood, če bi se mu zamerile, bi se njihove kariere končale še preden so se sploh začele. V filmski meki namreč velja rek, da so se igralci ob prejemu najprestižnejših nagrad v zahvalnih govorih večkrat zahvalili Weinsteinu kot Bogu. Kar pove ogromno o njegovi moči. Verjetno so pri deljenju informacij sedaj ključno vlogo odigrala tudi spletna družbena omrežja.

Sprožili svetovno gibanje #metoo Poziv igralke Alysse Milano, naj ženske v javnosti delijo svoje izkušnje s spolnim nadlegovanjem, je sprožil pravo gibanje, ki je do zdaj že preseglo twitter in kampanjo #metoo. Znani in manj znani obrazi filmskega sveta, pa tudi z drugih področij, so delili zgodbe ponižanja, izsiljevanja in nadlegovanja, v katerem se očitno utaplja (ameriška) družba. Na pripovedi mnogih se je odzvalo ogromno slavnih, med prvimi kraljici filmskega sveta – Meryl Streep in Judi Dench, Emma Thompson je dejala, da »takšnih, kakršen je Weinstein, mrgoli po Hollywoodu«, Uma Thurman pa je prek instagrama sporočila, da je vesela za njegovo »počasno smrt«. George Clooney je obnašanje Weinsteina opisal kot »nesprejemljivo«, v bran domnevnim žrtvam pa so stopili še nekdanji ameriški predsednik Barack Obama ter igralci Benedict Cumberbatch, Tom Hanks in Leonardo DiCaprio. Weinsteinova soproga je kmalu po izbruhu škandala moža zapustila. Kmalu so v javnost začele curljati še informacije, da je bilo ostudno Weinstono obnašanje vse prej kot skrivnost. Govorice o njem so se širile že desetletja, na številnih podelitvah nagrad so se šalili, da ga igralke ne smejo preveč grdo pogledati ali pa se mu zameriti. Njegov šofer Mickael Chemloul je v intervjuju za francosko televizijo razkril, kako je naokrog prevažal »mlade igralke s solzami v očeh«, ki jih je po srečanju s šefom tudi tolažil. Legendarni režiser Quentin Tarantino se je posul s pepelom in za New York Times povedal, da se je do neke mere zavedal prijateljevega početja, a je molčal. »Vedel sem dovolj, da bi lahko storil veliko več, kot sem,« je priznal. »Celotna zadeva je izjemno žalostna za vse vpletene. Tragična za uboge ženske, žalostna pa za Harveyja,« se je na navedbe odzval režiser Woody Allen. Ko se je nanj vsul plaz kritik, je moral za Variety dodatno pojasniti: »Mislil sem, da sem jasno povedal, da se mi zdi Harvey žalosten, bolan moški.« Allen se je v preteklosti tudi sam znašel v nezavidljivem položaju – zaljubil se je namreč v svojo (najstniško) pastorko, posvojenko partnerke Mie Farrow in se z njo tudi poročil.

Podkupnine za molk New York Times je sredi oktobra razkril še, da je Weinstein v zameno za molk številnim svojim žrtvam (in sodelavcem) plačal tudi odškodnine. Nekdanji zaposleni naj bi plačal okoli 150.000 evrov, da naj v javnosti ne govori o njegovih spolnih podvigih, Rose McGowan pa naj bi zavrnila milijon dolarjev, s katerim naj bi skušal kupiti njen molk. Pred dnevi je javno spregovoril tudi režiser Peter Jackson in dejal, da je nekaj igralk, ki so ponudbo Harveyja zavrnile, producent tako blatil v filmskem svetu, da niso mogle dobiti najbolj zaželenih vlog. New York Times je objavil tudi članek o tem, kako je filmski producent s pomočjo zasebnih detektivov in preiskovalcev skušal prikriti svoja dejanja ter v nekaterih primerih z zbiranjem umazanih podrobnosti žrtve skušal celo izsiljevati. Weinstein se je sicer že nekaj dni po objavi prvotnega članka opravičil za »povzročitev toliko bolečine«, navedbe za spolno nadlegovanje je zanikal (pravi, da ni nikogar nikoli silil v nič), napovedal je tožbo proti časniku in se umaknil iz podjetja The Weinstein Company, da bi lahko ves čas posvetil delu s terapevtom. V podjetju so napovedali notranjo preiskavo navedb, dan kasneje so ga zaradi »novih izsledkov o neprimernem obnašanju« odpustili iz odbora. Po navedbah revije Variety pa v lasti ohranja 22 odstotkov delnic podjetja. Weinsteina so »vrgli« še iz Britanske akademije za filmsko in televizijsko umetnost (Bafta), pa iz organizacije, ki stoji za Oskarji, Ameriškega združenja producentov, odvzeli so mu tudi več priznanj in medalj, ki jih je dobil za doprinos svetovni filmski industriji Hollywood je že od nekdaj veljal za valilnico (moških) talentov in lepih deklet, ki so jim na velikih platnih delale družbo. Če so znale biti ljubke, zapeljive, privlačne, simpatične ali nagajive (kar je od njih pač zahtevala določena vloga), ob tem pa so molčale in niso izražale lastnega mnenja, jim je morda uspelo. Pomagalo je tudi, če so bile prijateljske do tistih, ki so imeli moč odločanja. »Moč Hollywooda odmira, ker se družba spreminja in raste, vendar pa je moško obnašanje ostalo isto,« pravi McGowanova. In največja težava je ravno v obnašanju moških, pa naj gre za »prijateljsko« trepljanje po zadnjici ali pa posilstvo, saj gre za nadvlado v patriarhalnem svetu, v katerem na večino takšnih dejanj sploh ne gledajo kot na nekaj problematičnega. Ali bo imela zgodba Harveyja Weinsteina srečen ali žalosten konec (in za koga!), bo treba še počakati. Če ne drugega, je osvetlila desetletja dolge težavne razmere, v katerih so ženske v Hollywoodu stopale na poti do svojih sanj, vsi potecialni nadlegovalci pa bodo po teh razkritij najbrž raje dvakrat premislili, preden napadejo novo žrtev.