AIK ima v lasti približno petino delnic banke iz Kranja. Neuradno je z družbo Sava dogovorjena za odkup še 37,6-odstotnega deleža, pri čemer je cena za delnico določena pri 298 evrih. Delničarji Save bodo o tem odločali na skupščini, sklicani 30. januarja. Vendar pa naj bi bila AIK, peta največja banka v Srbiji, pod drobnogledom srbske centralne banke, sta nedavno pisala časnik Delo in portal Siol. Razlog bi lahko bili nekateri sporni posli v Srbiji. Po navedbah Dela naj bi srbska centralna banka od AIK zahtevala tudi dokapitalizacijo v višini 60 milijonov evrov, sicer ji ne bo izdala soglasja za prevzem Gorenjske banke.

Gorenjska banka je naprodaj od sredine leta 2015, ker je Banka Slovenije njeni največji posamezni lastnici Savi v prisilni poravnavi naložila prodajo naložbe ter ji v banki odvzela glasovalne in upravljavske pravice. Banka Slovenija naj bi lansko jesen po poročanju TV Slovenija Savi naložila tudi pol milijona evrov kazni, ker deleža v banki ni prodala v postavljenem roku.

Med lastniki Gorenjske banke so še Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) s 6,8-odstotnim deležem, Zavarovalnica Triglav s štiriodstotnim deležem ter nekatere družbe z Gorenjske z okoli enoodstotnim deležem. Uradnih podatkov o konzorciju za prodajo skupaj 55 odstotkov banke, ki ga je sredi leta 2016 oblikovala Sava skupaj z DUTB, Zavarovalnico Triglav in Abanko, ni. Iz lastniške strukture banke je razvidno le, da slednja ni več med njenimi večjimi posamičnimi lastnicami.

Med malimi lastniki denimo ni več tudi banke Intesa Sanpaolo, ki je nedavno na dražbi prodala 1,6-odstotni delež Gorenjske banke, a ni želela razkriti, komu. Po navedbah Dela AIK banka povečuje delež v Gorenjski banki, saj da podpisuje pogodbe o nakupu delnic z manjšimi lastniki. AIK banka je dovoljenje Banke Slovenije, da delež v Gorenjski banki poveča nad 50 odstotkov, prejela 21. februarja lani. Do kdaj je dovoljenje izdano, ni znano, po pisanju Siola naj bi se že izteklo. Možno pa je tudi, da je AIK banka regulatorja zaprosila za njegovo podaljšanje.

AIK banka je šesta največja banka v Srbiji

Postopek prodaje Gorenjske banke naj bi zavirale prenizke ponudbe interesentov za delnico. Med njimi so mediji poleg AIK navajali še sklad Quantum Strategic Partners v lasti družine milijarderja Georgea Sorosa, in sklad Apollo, ki je med drugim lastnik Nove KBM. Omenjali pa so se tudi sklad Advent, ki lastnik Addiko bank, Sava Re, Telekom Slovenije, Kolektor in ruska Expobank. V najožji izbor naj bi se po pisanju Dela in Siola uvrstila AIK in Apollo. Vendar pa naj bi neuradno za delnico banke ponudila manj od likvidacijske cene delnice, oblikovane pri 298 evrih in ki jo je leta 2015 Sava naročila v prisilni poravnavi. Obe sta neuradno ponudbo zvišali, najbolj AIK, ki jo je, kot izhaja iz zgoraj navedenega predloga za odločanje na skupščini Save, izenačila z likvidacijsko ceno.

AIK banka je po bilančni vsoti 1,4 milijarde evrov šesta največja banka v Srbiji, z nekaj manj kot šestodstotnim tržnim deležem. Gorenjska banka po podatkih združenja bank za konec leta 2016 osma največja v Sloveniji. Konec lanskega septembra je njena bilančna vsota dosegla 1,73 milijarde evrov, s čimer je banka dosegala 4,7-odstotni tržni delež. Knjigovodska vrednost delnice je konec leta 2016 znašala 565 evrov.