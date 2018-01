Bageta je po njegovem mnenju prav tako dragocena. »Moramo ohraniti njeno izvrstnost in našo spretnost njene izdelave, zato bi jo bilo treba dati na seznam svetovne dediščine,« je v petek za Europe1 po navedbah nemške tiskovne agencije dpa povedal Emmanuel Macron. »Bageta je del francoskega vsakdana in ima tu posebno zgodovino,« je dodal.

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) na seznam svetovne dediščine poleg kulturnih spomenikov uvršča tudi tradicije, običaje in hrano. Za uvrstitev na seznam morajo tradicije in običaji izpolnjevati vrsto kriterijev. Med drugim morajo prispevati k širjenju znanja o nesnovni kulturni dediščini in spodbujanju zavesti o njenem pomenu.

Decembra se je na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine uvrstila priprava pice na neapeljski način. Združenje neapeljskih picopekov je določilo zelo posebne smernice za avtentičnost neapeljske pice, vključno z obveznimi sestavinami za pico in tehniko peke.