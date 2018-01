Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je uradno obiskal Francijo, njegov zunanji minister Mevlüt Cavusoglu pa prihaja na obisk v Nemčijo. S to diplomatsko ofenzivo se želi Turčija prebiti iz precejšnje osamljenosti v mednarodni politiki. Med drugim je lani z ZDA, nekoč pomembno zaveznico, izbruhnila vojna vizumov, ki so jo pred kratkim končali. Odnosi so že več let skrajno napeti zlasti z Berlinom, med drugim zaradi Erdoganovega zapiranja nemških državljanov in prizadevanj, da bi si, tudi z ovaduhi, podredil štiri milijone turških priseljencev v Nemčiji. Mineva tudi leto in pol od spodletelega državnega udara proti njemu, ko so se odnosi z Zahodom močno poslabšali, ker je Turčija po puču vse bolj kršila pravno državo in temeljne svoboščine.

Macron nalil čistega vina Kot je obljubil, se je francoski predsednik Emmanuel Macron danes pogovarjal z Erdoganom o kršenju človekovih pravic v Turčiji. Po srečanju je Macron na novinarski konferenci izjavil, da zaradi teh kršitev ni mogoč napredek Turčije v pogajanjih o pristopu te države v EU. »Treba je končati hinavsko zatrjevanje, da je mogoče odpreti nova poglavja v pogajanjih z EU. To ni res,« je dejal francoski predsednik. Glede odnosa med Turčijo in EU je poudaril: »Ta odnos je treba razumeti ne kot proces vključevanja, ampak kot sodelovanje in partnerstvo, ki ima za cilj, da se ohrani zasidranost Turčije in turškega naroda v Evropi.« Turki, ki so že od 60. letih v čakalnici za članstvo, so že pred leti uvideli, da bo EU najbrž prej razpadla, preden bo Turčiji dovolila postati polnopravna članica. Toda hoteli so se pretvarjati, da se pristopna pogajanja nadaljujejo, ker je to dobro vplivalo na tuje investicije v Turčiji. Macron je na novinarski konferenci tudi razkril, da je v pogovoru z Erdoganom omenil več zaprtih univerzitetnih profesorjev in novinarjev, pri čemer je turškega predsednika pozval, naj spoštuje pravno državo in človekove pravice. Erdogan mu je zagotovil, da bo od svojega pravosodnega ministrstva zahteval informacije o teh osebah.