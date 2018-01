Washington, za katerega je Aleks Ovečkin dosegel gol in še dvakrat podal, se je na tretjem mestu prvenstvene razpredelnice izenačili z Winnipegom, ki je tokrat z 1:2 izgubil v Chicagu. »To sta veliki točki za nas. Ekipa je pokazala karakter,« se je smejalo ruskemu zvezdniku, ki se je prebil na prvo mesto lestvice najboljših strelcev. Dosegel je 28. gol v sezoni, njegov rojak Nikita Kučerov ima gol manj.

»Nicklas Backström je natančno podal, jaz pa sem samo zamižal in potisnil ploščico pod vratarjem v gol,« je bil po svoje prvem golu v zadnjih 15 tekmah zadovoljen Beagle. Pri zmagovalcih se je izkazal tudi nemški vratar Philipp Grubauer, ubranil je 36 strelov.

Še več dela je imel češki vratar Calgaryja David Rittich, ki je pri zmagi njegove ekipe proti Floridi s 4:2 ubranil kar 41 strelov. Za Flames je bila to že šesta zaporedna zmaga, kar je njihova najdaljša serija zmag v letošnji sezoni.

Z istim izidom kot Calgary je zmagal tudi Edmonton, boljši je bil od Arizone. Prvič v karieri je dva gola dosegel Darnell Nurse, z drugim je svojo ekipo na začetku zadnjega dela popeljal v vodstvo. Zmago je s strelom na prazen gol potrdil Ryan Nugent-Hopkins.

V petek so bili najbolj prepričljivi igralci Vancouvra, s 5:2 so v gosteh premagali Columbus. Da so prekinili serijo petih zaporednih porazov, je zaslužna druga tretjina, ki so jo dobili s 4:0, potem ko so dvakrat izkoristili številčno premoč na ledu. Tudi Vancouver je zmago potrdil z golom v nebranjeno mrežo, dosegel ga je Jake Virtanen.

Zmago Chicaga si bo zagotovo za vse čase zapomnil njegov češki napadalec David Kampf. Dosegel je svoj prvi gol v ligi NHL, to pa mu je uspelo na 23. rojstni dan. »To je moj najlepši dan v življenju. Na rojstni dan sem dosegel prvi gol in zbral še podajo. Neverjetno,« je bil vesel Čeh, ki je prvič na tekmah NHL v statistiko vpisal dve točki.