Prvi mož tekme v Los Angelesu je bil Austin Watson, ki je za Nashville prispeval dva gola. P.K. Subban je k izkupičku dodal dve podaji, gola za plenilce pa sta prispevala še Roman Josi in Scott Hartnell. Nashville je Los Angelesu prizadejal prvi poraz v rednem delu po tekmi 22. novembra, ko je dan pred zahvalnim dnevom zmago slavil Winnipeg.

Nashville je vknjižil prvo zmago na zadnjih treh gostovanjih, ob tem je vratar Pekka Rinne ubranil 26 strelov, Los Angeles pa je izgubil drugo tekmo zapored. Vratar kraljev Jonathan Quick je tekmo končal s 16 obrambami. Kralji bodo imeli zdaj teden dni premora, naslednjo soboto jih čaka tekma z Anaheim Ducks.

V ostalih tekmah so Philadelphia Flyers s 6:3 premagali St. Louis Blues, z enakim izidom so Ottawa Senators ugnali Tampa Bay Lightning, Boston Bruins so bili od Carolina Hurricanes boljši s 7:1, Colorado Avalanche pa od Minnesota Wild s 7:2. Dallas Stars so Edmonton Oilers premagali s 5:1, Calgary Flames pa Anaheim Ducks s 3:2.

Dve tekmi sta se končali po kazenskih strelih, Toronto Maple Leafs so Vancouver Canucks premagali s 3:2, Arizona Coyotes pa so morali New York Rangers priznati premoč z 1:2.