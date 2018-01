Zlati vitezi meljejo naprej

Hokejisti Vegas Golden Knights so v severnoameriški ligi NHL gostovali v ameriškem vetrovnem mestu Chicagu pri domačih Blackhawks in zmagali s 5:4 za še deveto zmago na zadnjih desetih tekmah. Čeprav so se šele to sezono kot novinci pridružili tekmovanju za Stanleyjev pokal, so že eni od favoritov za končno zmago. Junak večera je bil Reilly Smith.