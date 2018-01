Poleg centra Kopitarja bosta ekipo kraljev v pacifiški skupini NHL zastopala še vratar Jonathan Quick in branilec Drew Doughty. Kopitar je letos odigral vseh 42 tekem svoje ekipe v ligi NHL in dosegel 44 točk (17 zadetkov in 27 podaj). Kopitar je najboljši igralec kraljev po točkah in drugi igralec po doseženih zadetkih.

Liga NHL je izbrala 40 igralcev za all-star vikend in štiri kapetane ekip, ki so jih izbrali navijači. Atlantsko skupino bo vodil Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning), metropolitansko Aleksej Ovečkin (Washington Capitals), centralno skupino P.K. Subban (Nashville Predators) in pacifiško Connor McDavid (Edmonton Oilers). Nagradni sklad je milijon dolarjev, vse pa pobere le zmagovalna ekipa oziroma skupina.