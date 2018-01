Columbus do zmage na gostovanju v Torontu

Hokejisti Toronto Maple Leafs so v severnoameriški ligi NHL gostili tekmece iz Ohia, Columbus Blue Jackets pa so po podaljšani igri zmagali s 3:2. Domači hokejisti so po dveh tretjinah vodili z 2:0, a so se nato gosti v zadnji vrnili v igro in si priigrali podaljšek, z golom Artemija Panarina po 3:11 minute podaljšane igre pa so odnesli še zmago.