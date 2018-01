Lance Stephenson je tekmo končal s 16 točkami in 11 ujetimi žogami, Indiana pa je zdaj razmerje v zmagah in porazih popravila na 22:20. Tekmo si je v Bankers Life Fieldhouse areni ogledalo 17.900 ljudi, ki so tako videli tretji zaporedni poraz branilcev naslova prvakov vzhodne konference Clevelanda. Njihov prvi zvezdnik LeBron James je tekmo končal s 27 točkami, 11 podajami in osmimi ujetimi žogami, Kevin Love je prispeval 21 točk in 10 skokov.

Milwaukee Bucks so morali doma priznati premoč Golden State Warriors s 94:108. Kevin Durant je za zmagovalce dosegel 26 točk, Draymond Green jih je dodal 21, je pa Golden State igral brez poškodovanega zvezdnika Stephena Curryja.

»Definitivno ni bilo lahko. Igrali so čvrsto ves večer. A bili smo potrpežljivi, umirili ritem in se na koncu veselili zmage. Pogrešali smo Curryja, a to je lepa zmaga v gosteh,« je po 11. zaporedni zmagi v gosteh dejal Durant. Slednji je že ob polčasu dosegel 17 točk in Golden State popeljal do vodstva na polovici tekme s 63:49. Prvi strelec Milwaukeeja je bil s 23 točkami Giannis Antetokounmpo.

V preostalih tekmah so Charlotte Hornets z 99:88 premagali Utah Jazz, Washington Wizards Orlando Magic s 125:119, Minnesota Timberwolves New York Knicks s 118:108, New Orleans Pelicans pa Portland Trail Blazers s 119:113. Atlanta Hawks so s 105:110 klonili proti Brooklyn Nets, Phoenix Suns pa s 95:112 proti Houston Rockets. Denver Nuggets so bili s 87:78 boljši od Memphis Grizzlies.