Pri Torontu se je izkazal Fred VanVleet, ki je tekmo začel na klopi, ustavil pa se je pri 22 točkah. Pri Raptors je kar sedem košarkarjev doseglo dvomestno število točk. Pri Clevelandu se je s 26 točkami izkazal le LeBron James.

2Ne vem, kaj se je zgodilo oziroma kaj se je sploh dogajalo z nami. Moramo se pobrati,« je bil po tekmi kratek James.

»Naša prednost so mladost, hitrost in sveže noge. To moramo še bolj izkoriščati,« pa je bil dobre volje VanVleet. Cleveland je izgubil šest od zadnjih osmih obračunov.

V Londonu sta se pomerila Boston in Philadelphia, zmage s 114:103 so se veselili Kelti, ki so zaostajali že za 22 točk, a so nato pripravili preobrat.

Los Angeles Clippers so s 121:115 premagali Sacramento. Lou Williams je dosegel 30 točk v dresu Clippers. Zmage se je veselila tudi druga ekipa iz Los Angelesa, saj so Lakers s 93:81 slavili zmago nad San Antoniom. Jezerniki so zmagali tretjič zapored, prvi strelec tekme je bil Brandon Ingram s 26 točkami.