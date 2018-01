Golden State Warriors so prišli do 33. zmage ob osmih porazih v sezoni, vendar so sredi tekme doživeli šok, saj se je poškodoval prvi zvezdnik Stephen Curry, ki je grdo padel, nato pa se vrnil v igro s povitim levim kolenom ter dosegel 32 točk. Draymond Green je zbral 23 točk, deset podaj in pet skokov, Kevin Durant pa tretjič zapored ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice. V ekipi Denverja je Srb Nikola Jokić dosegel trojni dvojček (22 točk, 12 skokov, 11 podaj).

Minnesota je ponižala zvezdnika LeBrona Jamesa (deset točk, osem skokov, pet podaj) in druščino, saj je vodila od začetka do konca, med dvobojem tudi za 41 točk, na koncu pa je bilo 28 točk razlike. Andrew Wiggins je bil s 25 točkami prvi strelec zmagovite zasedbe, Jimmy Butler se je spogledoval s trojnim dvojčkom (21 točk, devet podaj, osem skokov), Karl-Anthony Towns pa je dodal 19 točk in 12 skokov ter bil edini član prve peterke domačih, ki je igral v zadnji četrtini, ko je bilo že vse odločeno.

Isaiah Thomas je na tretji tekmi po poškodbi igral za Cleveland in bil izključen v tretji četrtini. Tedaj je za brado zagrabil Wigginsa in sodniki so ga takoj poslali iz igre, četudi je pozneje trdil, da je skušal zgolj ukrasti žogo.

V Los Angelesu je dobrih devet sekund pred koncem odločilno trojko za zmago domačih s 108:107 proti Atlanta Hawks zadel C.J. Williams. New Orleans Pelicans so s 112:109 ugnali Detroit Pistons, v tretji četrtini pa si je Anthony Davis zvil desni gleženj. Houston Rockets so brez prvega strelca lige Jamesa Hardna dobili četrto tekmo v nizu, zadeli so 20 trojk na poti do zmage s 116:107 s Chicagom.

Toronto Raptors so s 114:113 v gosteh po podaljšku strli odpor Brooklyn Nets. DeMar DeRozan je zbral 35 točk in zadel trojko 26 sekund pred koncem, ko je postavil končni izid. Sacramento Kings je doma izgubil z ekipo San Antonio Spurs s 100:107.

Miami Heat Gorana Dragića bo igral v noči na sredo po slovenskem času v gosteh proti Toronto Raptors.