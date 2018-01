Dragića je kot kandidata za all-star omenil trener Miamija Erik Spoelstra in slovenski košarkar je dejal, da ga to ne zanima, ker želi imeti počitnice s svojo družino. »To je pomembnejše od vikenda all-star,« je dejal Dragić in dodal, da si je all-star že prej zaslužil, pa ga ni dobil, zato je šel naprej.

Sun Sentinel piše, da se 31-letni Dragić veseli premora v urniku Miamija od 15. do 22. februarja, ko si bo malce odpočil saj se je vrnil v ekipo nemudoma potem, ko je popeljal Slovenijo do nepričakovane osvojitve evropskega prvenstva, kjer je bil imenovan za najboljšega igralca.

Dragić je v 39 minutah igre dosegel 24 točk in ujel 12 odbitih žog. V zadnji sekundi je za zmago gostov zadel Wayne Ellington . Prvi strelec Toronta je bil Demar DeRozan s 25 točkami.

»Ne me narobe razumeti. Še vedno bom opravil svoje delo. Še vedno bom skušal biti najboljši igralec kot sem lahko. Ampak, če s tem ne bom dobil nastopa na all-star vikendu, tudi prav,« je dejal Dragić pred torkovo tekmo v Torontu proti ekipi Raptors, ki jo je dobil Miami z 90 proti 89, Dragić pa je bil s 24 točkami najboljši strelec svoje ekipe.

Na vprašanje, ali ga je domača Slovenija pustila na cedilu pri glasovanju za all-star, saj ni bil izbran med prvih deset branilcev po uvodnem krogu glasovanja, je Dragić z nasmehom opozoril, da je Slovenija majhna in ima le 1,9 milijona ljudi. »Vsi doma ne gledajo košarke, četudi sem na poštni znamki,« je še dejal Dragić.

1435. tekma Nowitzkega v NBA

Sinoči so bile na sporedu še tri tekme. Portland Trail Blazers so Oklahoma City premagali s 117:106, C.J. McCollum pa je dosegel 27 točk. Shabazz Napier, ki je tekmo začel namesto še vedno poškodovanega Damiana Lillarda, je dodal 21 točk za Portland, Jusuf Nurkić pa 20. Za Oklahomo sta bila najboljša Russell Westbrook in Paul George, ki sta dosegla vsak po 22 točk.

Dallas Mavericks so doma s 114:99 premagali Orlando Magic, nemški zvezdnik Dirk Nowitzki in Dennis Smith Jnr. pa sta za zmagovalce dosegla vsak po 20 točk. Nowitzki je odigral že svojo 1435. tekmo v NBA, prav na vseh pa je bil član teličkov, s čimer se je na lestvici večnih košarkarjev, ki so v karieri igrali zgolj za en klub, prebil pred nekdanjega člana Utah Jazz Karla Malona. Rekord ima še vedno njegov tedanji soigralec John Stockton s 1504 tekmami za Utah Jazz. Prvi strelec Orlanda je bil igralec s klopi Aaron Gordon, ki je dosegel 19 točk.

Los Angeles Lakers so z 99:86 ugnali Sacramento Kings. Julius Randle je za gostitelje dosegel 22 točk, 14 ujetih žog in šest podaj, Lonzo Ball je dodal pet točk, 11 skokov, 11 podaj in pet ukradenih žog. Srb Bogdan Bogdanović je bil prvi strelec Sacramenta z 19 točkami.