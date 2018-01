Green je bil razigran s 17 točkami, 14 skoki in desetimi podajami, kar je njegov 21. trojni dvojček za Golden State. Čeprav so slednji igrali brez enega ključnih členov ekipe Kevina Duranta, so premagali rakete, ki jih je generalni direktor Daryl Morey pred sezono oblikoval z enim samim razlogom: da bi z vrha zahoda sklatili Golden State.

Bojevniki so prišli še do druge zmage v dveh dneh, skupno pa do devete zaporedne na gostovanjih, ter so vodilna ekipa lige.

Tudi Houston je bil oslabljen, le da se je njemu odsotnost prvega strelca Jamesa Hardna, ki je zaradi poškodbe izpustil še drugo tekmo zapored, z igrišč pa bo odsoten vsaj 14 dni, bolj poznala. Prvi strelec gostiteljev je bil tako Eric Gordon s 30 točkami.

»Enostavno moramo popraviti svojo igro. V obrambi ne igramo tako dobro, kot bi morali, na igrišču ne komuniciramo učinkovito, a upam, da bomo tudi to popravili,« je dejal trener Houstona, Mike D'Antoni.

Na drugi tekmi večera so Los Angeles Clippers v domači dvorani s 117:127 klonili proti ekipi Oklahoma City Thunder, za katero je najkoristnejši igralec lige (MVP) Russell Westbrook dosegel trojni dvojček z 29 točkami, 12 skoki in 11 podajami, Paul George pa je k zmagi dodal 31 točk.

Goran Dragić je bil s svojo ekipo Miami Heat tokrat prost; naslednja tekma ga čaka danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bo v domači dvorani gostil New York Knicks.