Hrvaška je prva država, ki bo evropski zaključni turnir gostila že drugič, na kar so naši sosedje še posebno ponosni. Prvič so ga organizirali pred 18 leti, potekalo pa je v Zagrebu in na Reki. A ker se je odtlej prvenstvo z 12 udeleženk razširilo na 16, je razumljivo, da se je povečalo tudi število gostiteljskih mest. Poleg prestolnice, ki bo gostila skupino C z Nemčijo, Makedonijo, Črno goro in Slovenijo, bodo v vragolijah najboljših rokometašev lahko uživali še v treh mestih. V Splitu bodo v skupini A nastopale Hrvaška, Švedska, Srbija in Islandija, v Poreču v skupini B Francija, Belorusija, Norveška in Avstrija, v Varaždinu v skupini D pa Španija, Danska, Češka in Madžarska.

Poslastica že na uvodu Seznam reprezentanc za najvišja mesta je širok. V prvi vrsti se bodo za medalje potegovali branilci naslova Nemci, ki so pred dvema letoma na Poljskem presenetljivo, a zasluženo še drugič v zgodovini pokorili rokometno Evropo, pozabiti pa ne gre niti na podprvake Špance, četrtouvrščene Norvežane, vselej močne Dance in svetovne prvake Francoze. Slednji bodo imeli težjo nalogo kot na lanskoletnem domačem svetovnem prvenstvu, saj sta se od reprezentančnega dresa poslovili legendi Daniel Narciss in Thierry Omeyer, velik udarec pa zanje predstavlja tudi odsotnost Luke Karabatića. Brat enega najboljših rokometašev vseh časov Nikole Karabatića si je na pripravljalni tekmi proti Egiptu poškodoval vezi na desni nogi in je za prvenstvo že izgubljen. A nemara za največje favorite veljajo kar tretjeuvrščeni z zadnjega evropskega prvenstva, gostitelji Hrvati. Slednji so doslej osvojili že dva naslova olimpijskih in enega svetovnih prvakov, medtem ko po dveh srebrnih in treh bronastih evropskih medaljah na zlato še čakajo. Svojo pohod proti vrhu bi težko pričeli bolj atraktivno, saj se bodo na svoji prvi tekmi v Splitu pomerili s Srbijo. Da je tamkajšnje navijače že zajela rokometna mrzlica, priča podatek, da cena vstopnice za ogled že davno razprodanega sosedskega obračuna na črnem trgu doseg kar 270 evrov oziroma 80 evrov manj, kot znaša minimalna hrvaška mesečna plača. »Gremo korak za korakom. Prva je na vrsti Srbija, a še pred tem moramo sestaviti ekipo in ustvariti ekipni duh. Moramo uživati tako v moštveni igri kot tudi moštveni disciplini,« strasti evforičnih rojakov umirja hrvaški selektor Lino Červar.

Vujović: Reprezentanca zmore in zna In Slovenci? Na evropskem prvenstvu bodo nastopili že enajstič, v Zagreb pa odhajajo kot nosilci bronastega odličja z zadnjega svetovnega šampionata v Franciji. A selektor Slovenije Veselin Vujović ima pred začetkom najpomembnejšega rokometnega dogodka v tem letu obilo težav. Od lanskih nosilcev odličja bodo zagotovo manjkali Jure Dolenec, Matej Gaber, Vid Poteko in David Miklavčič, z zdravstvenimi težavami pa se spopadata tudi Nik Henigman in kapetan Vid Kavtičnik. Kljub temu slovenskega tabora pred prvenstvom optimizem ni zapustil. »Kogar ni, brez njega je treba,« pravi Veselin Vujović. Pred odhodom v Zagreb napoveduje: »Pričakovanja pred prvenstvom so najvišja. Ta reprezentanca je že pokazala kakovost ter da zmore in zna. A rokomet je še vedno šport. Sam jemljem to prvenstvo kot zelo pomembno stopnico pri razvoju reprezentance, a glavni cilj ostajajo olimpijske igre v Tokiu, kjer se želimo bojevati za medaljo.«