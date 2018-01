V taboru slovenske reprezentance se že od začetka priprav v Zrečah 26. decembra lani vse bolj ali manj vrti okrog zdravstvenega stanja igralskega kadra, nič drugače pa ni v novem letu. Že prvi dan glavnega dela priprav (2. januar) se je na treningu huje poškodoval Matej Gaber (počena peta stopalnica), ki so ga v petek operirali v Celju in ga čaka trimesečni prisilni počitek. Dan pred Gabrovo operacijo sta na prvi pripravljalni tekmi z Iranom v Dolu pri Hrastniku bolečine začutila Darko Cingesar in Niko Medved. Cingesar je ob prekršku Iranca začutil močno bolečino v križu in ni več vstopil v igro, Medved pa pred koncem tekme v ramenu. A na srečo pri nobenem ni šlo za nič hujšega: Cingesar si je rahlo nategnil hrbtno mišico, Medved ni obnovil poškodbe rame, s katero ima že dolgo težave.

Henigman poskrbel za veselje

Precej slabše jo je odnesel kapetan Vid Kavtičnik, ki se je poškodoval na treningu dan po tekmi z Iranom. Ob stiku s soigralcem si je tako močno strgal kožo med dvema prstoma na levi (»šuterski«) roki, da se je pokazala kost. V celjski bolnišnici je dobil pet šivov, ki jih bo moral imeti skoraj deset dni, in navodilo tri dni popolnega mirovanja. Njegov nastop na EP je vprašljiv, zdravniška služba pa bo skušala njegovo roko tako kakovostno poviti, da bi le lahko zaigral. Kavtičnik je včeraj v Celju opravil še en pregled celjenja rane in šivov ter prevez, toda za konkretne napovedi o datumu njegove vrnitve na igrišče je še prehitro. Po preboleli angini je začel z maksimalno obremenitvijo trenirati Jan Grebenc, po prilagojenem programu pa sta zaradi operacije kolena od začetka priprav delala Jure Dolenec in Nik Henigman. Dolenec je v nedeljo odpotoval v Barcelono, kjer naj bi mu katalonski klub po zdravniških pregledih najkasneje danes (do včeraj zvečer se to še ni zgodilo) dokončno in uradno prižgal zeleno ali rdečo luč za nastop na EP, Henigman pa že trenira skoraj na polno in lovi pravo formo za tekmovanje na Hrvaškem.

Slovence po visoki zmagi proti Iranu z 31:19 v Dolu pri Hrastniku (na tekmi so manjkali Gaber, Dolenec, Henigman, Lesjak, Zarabec, Kavtičnik in Grebenc) zdaj čakata še zadnja testa s Srbijo. Selektor Veselin Vujović je želel tekmi odigrati že nekaj dni prej, a zaradi pravoslavnega božiča to ni bilo mogoče. »Načrtoval sem, da bi bila prva tekma v Murski Soboti tista, na kateri bi v igri poskusil absolutno vse, kar je mogoče. Na drugi v Velenju tik pred začetkom EP ne bi igral na polno. Verjetno na polno ne bodo igrali niti Srbi, razen če na vsak način želijo premagati Slovenijo in Vujovića. A tudi če jim to slučajno uspe, se s tem nikakor ne obremenjujem,« pravi slovenski selektor Veselin Vujović.