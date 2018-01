Zagovorniki britanskega lova na lisice s psi, kar niso samo aristokrati, ampak tudi številni podeželani, trdijo, da je ta lov podeželski šport. Ne za lisice, ki jih trop psov po dolgotrajnem begu, ko jim zmanjka zvijač in energije, raztrga na koščke. Nasprotniki tega stoletja starega krvavega športa otoške aristokracije trdijo, da na skrivaj še vedno poteka kljub že trinajst let stari prepovedi, ki prepoveduje uporabo psov pri lovu ne samo na lisice, ampak tudi druge divje živali iz vrst sesalcev. Premierka Theresa May je presenetila in razveselila zagovornike tega lova, ko je lani v volilni manifest konservativne stranke dodala parlamentarno glasovanje o odpravi prepovedi. In obljubila, da bodo poslanci njene konservativne stranke glasovali po lastni presoji.

Osebno naj bi bila za lov Med nedavnim televizijskim intervjujem pa je Mayeva dejala, da tega glasovanja v aktualnem mandatu parlamenta, ki naj bi trajal do junija 2022, ne bo. Dejala je tudi, da sama ni nikoli sodelovala v lovu na lisice s psi. Na vprašanje, ali ga podpira, je ne enkrat, ampak dvakrat odgovorila, da ni spremenila osebnega stališča do tega lova. Tokrat ji ni šlo z jezika, da ga podpira. Morda pa ga ne. Pri njej je težko vedeti, kaj podpira in česa ne. In rada se premisli. Pred brexitskim referendumom, ko je bila še notranja ministrica, je bila proti odhodu Britanije iz EU. Zdaj ga že dolgo zagovarja kot nekaj najboljšega za Britanijo. Lani spomladi je večkrat trdila, da ne bo razpisala predčasnih volitev. Pa jih je potem razpisala v juniju in namesto pričakovane okrepljene večine konservativcem zapravila večino v parlamentu. Zakaj se je premislila glede parlamentarnega glasovanja o lovu na lisice s psi? Morda zato, ker so raziskave pokazale, da je od 67 do 85 odstotkov Britancev proti odpravi prepovedi.