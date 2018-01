V Veliki Britaniji v času novega leta že zelo dolgo, leto za letom, številni kritizirajo zastarel in anahronističen sistem podeljevanja odlikovanj, a se ni nič spremenilo že stoletja. Čeprav vitezov ni več, na imperij pa spominjajo samo še njegovi ostanki (večinoma so to davčne oaze), je najbolj zaželeno še vedno viteško odlikovanje, ki za moške nosi kratico KBE, za ženske pa DBE. Odlikovancem prinaša častni naziv sir, odlikovankam častni naziv dame.

Vitezi si želijo biti vsi, od politikov do poslovnežev, od akademikov do slavnih rokerjev in športnikov. Izjeme, ki so jih zavračale večinoma zaradi ideološko-političnih prepričanj ali protesta, le potrjujejo pravilo. Naziv sir ali dama sicer ni najvišje odlikovanje. To je red svetega Mihaela in svetega Jurija (CMG), ki pa ga prepozna bolj malo Otočanov. Zaželeno je tudi tretje najvišje odlikovanje CBE – poveljnik reda britanskega imperija. Veliko priljubljenosti mu je prinesel knjižni in filmski poveljnik James Bond. Pod njim sta OBE, oficir reda britanskega imperija, in MBE, član reda britanskega imperija. Najnižje odlikovanje je BEM. To je kratica za medaljo britanskega imperija.

Glasbeni siri Med letošnjimi novoletnimi odlikovanci, ki jih je skupaj 1123, jih je 39 dobilo viteški naslov. 25 je moških in 14 žensk. Manjši armadi vitezov glasbenikov sta se tako letos pridružila 71-letni, edini še živeči član legendarne skupine Bee Gees Barry Gibb, in nekdanji Beatles, 77-letni bobnar Ringo Starr, ki se je rodil kot Richard Starkey. Ringo je postal sir Richard 21 let po tistem, ko je vitez postal prav tako nekdanji Beatles Paul McCartney. Prvi pop glasbenik, ki je dobil viteški naslov, je bil Bob Geldof, ki pa ga je prejel za svojo dobrodelnost. Glasbeni siri so med drugimi Elton John, Ravi Shankar, Mick Jagger, Tom Jones, Bono, Van Morrison, Rod Stewart in Ray Davies. Edini slavni glasbenik, ki je zavrnil viteški naslov (leta 2003), je bil pokojni David Bowie. »Nikoli nisem imel namena sprejeti kaj podobnega. To ni nekaj, za kar sem delal vse življenje,« je pojasnil Bowie.

Politični siri in politične nagrade Od drugih novopečenih vitezov, med katerimi prevladujejo politiki in akademiki, Britanci dobro poznajo verjetno samo še enega: nekdanjega vodjo liberalnih demokratov Nicka Clegga, zdaj poslanca, ki je bil pet let Cameronov namestnik v prvi povojni koalicijski vladi (2010–2015). Morda vsaj tisti, ki radi berejo, poznajo še pisatelja Michaela Morpurga. Prav gotovo pa je zelo malo Otočanov vedelo, kdo je novopečeni vitez – poslanec Graham Brady. Zdaj vedo, kdo je, pa tudi, zakaj je postal sir. Konservativno premierko Thereso May namreč (upravičeno) kritizirajo, da je zlorabila sistem odlikovanj s tem, ko je za viteza predlagala Bradyja, ki je predsednik zelo vplivnega zasebnega odbora konservativnih poslancev, »odbora 1922«, ki ima glavno besedo pri rušenju in postavljanju vodij stranke. Ko se je Mayevi začel resno majati premierski stolček, jo je Brady odločno podprl. Tri mesece kasneje je postal vitez, na katerega podporo bo lahko računala.