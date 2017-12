Cerar in Pahor o novih poglavjih v slovenski knjigi uspeha Predsednik vlade Miro Cerar je v novoletni poslanici poudaril, da je čas, v katerem živimo, nepotrpežljiv in od nas terja nenehne odgovore na vedno nove preizkušnje. Leto 2018 bo po njegovih besedah leto preizkušenj za politiko in za državljane, ki jim želi sodelovanja, spoštovanja in modrih odločitev. Premier je v poslanici zapisal, da Slovenija danes - »ne naključno, ampak zaradi trdega dela, odrekanja in vizije« - piše nova poglavja v knjigi uspeha. Predsednik republike Borut Pahor pa je v novoletni poslanici izpostavil nekaj najbolj odmevnih slovenskih dosežkov, zaradi katerih smo lahko "eden na drugega in na našo domovino tudi ponosni". Državljankam in državljanom je zaželel, da bi v prihodnjem letu storili nekaj takega, na kar bi lahko bili ponosni. Kot je izpostavil predsednik republike, je Slovenija na vsem svetu najboljša za otroke in kot prva na svetu razglašena za zeleno državo. Skupina njenih znanstvenikov je prva v raziskovanju virusa zika, ima najboljši program za zdravje zob v šolah na svetu, v Sloveniji opravijo največ presaditev srca na milijon prebivalcev. Slovenija ima v športu največ svetovnih in olimpijskih prvakov na število prebivalcev, ima najboljšo vrhunsko kuharico na svetu, ima absolutnega zmagovalca znanstvene olimpijade, najboljši dekliški zbor v Evropi, je nadaljeval in spomnil tudi, da je v zadnjih petih letih zmanjšala stopnjo brezposelnosti mladih več kot za polovico.

Putin sodržavljanom za leto 2018 zaželel spremembe na bolje Ruski predsednik Vladimir Putin je v tradicionalni novoletni poslanici sodržavljanom za leto 2018 zaželel spremembe na bolje. »Naj novo leto vsakemu posamezniku in vsaki družini prinese spremembe na bolje,« je poudaril Putin in še posebej omenil tiste, ki na silvestrovo delajo. Prav tako se je ruskim državljanom zahvalil, ker »verjamejo vase in v državo«, ter zaželel »mir in napredek naši veliki Rusiji, dragi in edini«.

Mayeva o samozavesti in ponosu Britanska premierka Theresa May je v današnji tradicionalni novoletni poslanici obljubila, da bo okrepila britansko gospodarstvo, vzpostavila pravično družbo za vse in da bo Velika Britanija uspešno izstopila iz EU. Meni, da je bilo leto 2017 leto napredka, katerega vrhunec je začetek pogajanj o brexitu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Velika Britanija mora biti po njenih besedah prisotna pri reševanju težav, s katerimi se njeni državljani dnevno soočajo. »Menim, da bomo v letu 2018 ponovno pridobili samozavest in ponos,« je še dejala premierka.

Merklova poziva k povezanosti in spoštovanju, generalni sekretar ZN opozarja na porast nasilja po svetu Nemce je Angela Merkel v novoletni poslanici pozvala, naj se ponovno v večji meri zavedajo tega, kar jih združuje. »Tisto, kar nam je skupno, moramo ponovno bolj postaviti v ospredje. Ponovno si moramo prizadevati, da bomo drug drugega bolj spoštovali, ... da bomo pozorni na druge, dejansko poslušali in imeli razumevanje. To so moje želje za novo leto,« je dejala nemška kanclerka. Tudi glede Evrope si Merklova želi več povezanosti. »Evropejci morajo svoje vrednote solidarno in samozavestno zastopati tako navznoter kot navzven. Nemčija in Francija želita skupaj prispevati, da nam bo to uspelo, in tako prispevati, da bo Evropa pripravljena na prihodnost.« Zavzela se je tudi za čimprejšnji dogovor o sestavi nove nemške vlade. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes v svoji novoletni poslanici opozoril na porast nasilja, ki se kaže predvsem v poglabljanju konfliktov, globalni skrbi zaradi jedrskega orožja, nacionalizmu in ksenofobiji. Ob tem je svetovne voditelje pozval k uresničevanju novoletnih zavez.