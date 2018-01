Toby Young je večini Britancev najbolj znan kot samooklicani pornoodvisnik, ki si je ogledal na tisoče pornografskih filmov. Znan je tudi po neprikriti homofobiji in vrsti komentarjev na družbenih omrežjih, posebno twitterju, v katerih se je s primitivnimi opolzkimi komentarji o prsih in telesu znanih žensk, od igralk do poslank, zameril ženskemu spolu, ki ga razglaša za sovražnika žensk. Bolj malo Britancev ga pozna kot samooklicanega strokovnjaka za šolstvo, ki vodi mrežo šolskih dobrodelnih organizacij Nove šole. V izobraževalnih krogih je znan po svoji podpori tako imenovanim svobodnim šolam. To je del državnih šol, ki jih ne nadzirajo lokalne vlade. Tem šolam ni treba slediti državnemu šolskemu programu. Ravno to njegovo dolgoletno ukvarjanje z izobraževalnim sistemom je bilo poleg zvez in poznanstev razlog, da ga je ministrstvo za izobraževanje prvi delovni dan novega leta imenovalo za člana novega nadzornega telesa univerz v Angliji in Walesu.

Plaz kritik Njegovo imenovanje je takoj sprožilo plaz kritik, ki mu ni bilo konca niti po tistem, ko je na vseh družbenih omrežjih izbrisal vse svoje žaljive komentarje, zaradi katerih so ga veliko let razglašali za homofoba, sovražnika žensk in desničarskega nestrpneža, ki je redno žalil tudi invalide in nižje družbene sloje. Nizali so se tudi pozivi konservativni premierki Theresi May, naj prekliče imenovanje. Branili so ga mnogi. Med njimi posebno navdušeno zunanji minister Boris Johnson. Kot strokovnjaka za izobraževanje ga je branila celo premierka Mayeva, ki je trdila, da ni vedela za njegove neprimerne komentarje in besede (kje je bila zadnjih dvajset let in več?), in namignila, da ga bo odstavila, če bo tako nadaljeval. Peticijo z zahtevo po njegovi odstavitvi je podpisalo več kot 220.000 Otočanov. Young se je opravičil za vse svoje komentarje iz preteklosti, rekoč, da so bili posledica slabe presoje ali enostavno neprimerni, a na koncu včeraj vendarle sam odstopil. Zdaj vsi ugotavljajo, da je bilo njegovo imenovanje napaka in da bi bilo povsem nesprejemljivo, da bi nekdo kot Young sedel v nadzornem telesu univerz.

Pomanjkanje prave avtoritete Kdo je bil kriv za njegovo imenovanje, morda pove to, da se je ob odstopu zahvalil za podporo premierki Mayevi in od včeraj nekdanji ministrici za izobraževanje Justine Greening. Nekdanja je zato, ker jo je Mayeva hotela premestiti na položaj ministrice za delo in pokojnine, Greeningova, prva odkrito lezbična ministrica, pa se je uprla premestitvi in raje odstopila. Njen odhod iz vlade je dobra novice za nasprotnike brexita med poslanci, saj je bila najglasnejša zagovornica britanskega članstva v EU in utegne s poslanskih klopi delati brexitske težava premierki in vladi. Čeprav Younga ni imenovala neposredno Mayeva, jo kritizirajo, da je s tem, ko je še pred dvema dnevoma branila njegovo imenovanje, namesto da bi ga odstavila, kot je odstavila državnega sekretarja Marka Garnierja, ker je svoji tajnici rekel, da ima »sladke joške«, in jo prosil, naj mu gre kupit seksualne igrače, pokazala ne samo slabo presojo, ampak tudi pomanjkanje avtoritete. Youngov odstop je precej zasenčil njeno reorganizacijo vlade, s katero je hotela utrditi svojo avtoriteto. To se ji ni posrečilo. Reorganizacija je bila predvsem kozmetična.